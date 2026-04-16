«Σάντη»: Η επίμαχη φωτογραφία με την «ουλή» εντοπίστηκε σε ιστοσελίδα quiz γνώσεων

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση «Σάντυ», καθώς στο φως έρχονται στοιχεία που αμφισβητούν την επίμαχη φωτογραφία που δημοσίευσε σήμερα ο Μακάριος Δρουσιώτης.
Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης
Η ίδια φωτογραφία εντοπίζεται και στη γερμανική ιστοσελίδα testedich.de.
Η εικόνα παρουσιάστηκε ως τεκμήριο τραυματισμού από μαχαίρι, όπως προκύπτει και από τα screenshots που δόθηκαν στη δημοσιότητα, με τον ίδιο να επιμένει στην αυθεντικότητά τους.
Ωστόσο, δημοσιογραφική έρευνα δείχνει ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν είναι μοναδική. Μέσω αντίστροφης αναζήτησης εικόνας, εντοπίστηκε αυτούσια σε γερμανική ιστοσελίδα με online quizzes, την testedich.de, όπου χρησιμοποιείται σε τεστ γνώσεων με τίτλο «Wüstenblume», το οποίο -σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας- έχει δημιουργηθεί και επικαιροποιηθεί στις 9 Μαΐου 2022.
Το σχετικό link: https://www.testedich.de/fantests/buecher/andere-buecher/quiz71/1650585367/wuestenblume
Η μόνη διαφορά που εντοπίζεται είναι ότι στην εκδοχή που φέρεται να στάλθηκε σε μήνυμα, η εικόνα εμφανίζεται ανεστραμμένη.