Καρούσος για δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς: «Το κόστος το πληρώνει ο πολίτης»

Ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και το κόστος του έργου του δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς θέτει, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος. Όπως αναφέρει, το έργο ξεκίνησε με αρχικό συμβόλαιο €73 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ, ενώ στη συνέχεια προέκυψαν απαιτήσεις του εργολάβου που ανέβαζαν το κόστος στα €98 εκατομμύρια, οι οποίες, όπως σημειώνει, «απορρίφθηκαν» με αποτέλεσμα τον τερματισμό της σύμβασης «χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση».

Ο κ. Καρούσος υποστηρίζει ότι, μετά τον τερματισμό και την επαναπροκήρυξη του έργου, «η νέα προσφορά ανέρχεται στα €125 εκατομμύρια», ενώ «έχουν ήδη καταβληθεί περίπου €16 εκατομμύρια στον προηγούμενο εργολάβο», ανεβάζοντας, όπως αναφέρει, το συνολικό κόστος στα «€141 εκατομμύρια». Όπως επισημαίνει, «από €98 → €141 = +€43 εκ. (+44%)», κάνοντας λόγο για «πολύ μεγάλη αύξηση» σε σχέση με το σενάριο ολοκλήρωσης του έργου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η νέα προσφορά είναι «€35 εκατομμύρια υψηλότερη» από τον προϋπολογισμό των €90 εκατομμυρίων, γεγονός που, όπως σημειώνει, «εγείρει σοβαρά ερωτήματα». Θέτοντας το βασικό ερώτημα, διερωτάται κατά πόσο «ήταν τελικά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος η επιλογή τερματισμού», υποστηρίζοντας ότι «ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει… τουλάχιστον €43 εκατομμύρια περισσότερα», προσθέτοντας ότι «τα έργα δεν τερματίζονται για επικοινωνιακούς σκοπούς».

Ο Γιάννης Καρούσος διετέλεσε Υπουργός Μεταφορών την περίοδο 2019 - 2023.