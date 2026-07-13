Τραγωδία στην Πάφο: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή του τρίχρονου - Βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση η αιτία θανάτου

Ολοκληρώθηκε σήμερα, μεταξύ των ωρών 12:30 και 15:00, στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας η νεκροτομή επί της σορού του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Δρ Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τα ευρήματα, αιτία θανάτου είναι η βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και οι πολλαπλές κακώσεις του σώματος και των ζωτικών οργάνων, οι οποίες προκλήθηκαν από την πτώση εξ ύψους.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του τρίχρονου τελεί υπό οκταήμερη κράτηση, στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής σε ξενοδοχείο της Πάφου στην Χλώρακα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Την ίδια ώρα, συγκλονισμό προκαλούν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού είχαν εξέλθει από τα δωμάτιά τους και κατευθύνονταν προς τον ανελκυστήρα, προκειμένου να μεταβούν για δείπνο στο ξενοδοχείο που τους φιλοξενεί στην Χλώρακα.

Ενώ ανέμεναν την άφιξη του ανελκυστήρα στον τέταρτο όροφο, ο πατέρας κρατούσε στην αγκαλιά του το τρίχρονο παιδί και φέρεται να έπαιζε μαζί του, κρατώντας το από τη μέση και κουνώντας το δεξιά και αριστερά.. Δίπλα από το σημείο όπου βρίσκονταν υπήρχε διπλό παράθυρο, μήκους περίπου 2,5 έως 3 μέτρων και ύψους περίπου 1,20 μέτρου. Κατά τη διάρκεια μίας από τις κινήσεις αυτές, το παιδί φέρεται να γλίστρησε από την αγκαλιά του πατέρα και να έπεσε στο κενό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας φαίνεται να μην είχε αντιληφθεί πως το ένα από τα δύο τμήματα του παραθύρου ήταν ανοικτό.

Μπροστά στο τραγικό περιστατικό βρισκόταν και ο παππούς του παιδιού. Το τρίχρονο αγοράκι υπέστη θανάσιμα τραύματα από την πτώση του από τον τέταρτο όροφο. Σημειώνεται ότι κατά τη σημερινή διαδικασία στο Δικαστήριο ο 37χρονος συνοδευόταν από τα πεθερικά του. Η οικογένεια των Βρετανών έχει ακόμη ένα παιδί, ένα κοριτσάκι ηλικίας πέντε ετών και χτες ήταν η πρώτη ημέρα των διακοπών τους. Η αναχώρηση τους προγραμματίζονταν για τις 25 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 6:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν το τρίχρονο παιδί, το οποίο διέμενε με τους γονείς του σε ξενοδοχείο της επαρχίας Πάφου, έπεσε από τον τέταρτο όροφο του κτηρίου κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 6:40 μ.μ., όταν το παιδί είχε ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.