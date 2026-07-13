Απαντά για τον επαναδιορισμό του ο Πασχαλίδης: «Θα κάνω το καθήκον μου» - Δεν αντέδρασε στις επικρίσεις

Με μία λιτή δήλωση και χωρίς να θελήσει να εμπλακεί στη δημόσια αντιπαράθεση τοποθετήθηκε ο Ανδρέας Πασχαλίδης τόσο για την έρευνα του Videogate όσο και για τις επικρίσεις που διατυπώνονται σε σχέση με τον επαναδιορισμό του στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ).

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον «Π», ο κ. Πασχαλίδης ανέφερε: «Θα κάνω το καθήκον μου όπως κάνω πάντα, στον βαθμό και την έκταση που μου επιτρέπουν οι ικανότητές μου».

Την ίδια ακριβώς απάντηση έδωσε όταν ρωτήθηκε ειδικά για το Videogate και τον διορισμό του ως ποινικού ανακριτή. Ο ίδιος δεν θέλησε να προσθέσει οτιδήποτε άλλο ούτε να σχολιάσει τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ.

Προηγήθηκαν αντιδράσεις

Ο επαναδιορισμός του κ. Πασχαλίδη στην προεδρία της ΑΑΔΙΠΑ ενώ παράλληλα ενεργεί ως ποινικός ανακριτής για την υπόθεση του Videogate, η έρευνα της οποίας πήρε παράταση μέχρι τις 20 Ιουλίου 2026, έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις τα τελευταία 24ωρα.

ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ εγείρουν ζήτημα δεοντολογίας και θεσμικής τάξης, υποστηρίζοντας ότι η χρονική συγκυρία της απόφασης δημιουργεί σκιές ως προς την εικόνα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της έρευνας. Οι επικρίσεις επικεντρώνονται στο γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ανανέωσε τη θητεία του ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για υπόθεση με πολιτικές προεκτάσεις, η οποία αγγίζει το Προεδρικό.

Η κυβέρνηση, δια του στόματος του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, απορρίπτει τις αιτιάσεις περί σύγκρουσης συμφέροντος, επισημαίνοντας ότι οι δύο ιδιότητες του κ. Πασχαλίδη είναι θεσμικά διακριτές και ότι ο διορισμός του ως ποινικού ανακριτή δεν έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως γνωστό έγινε από τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη.

Η Κυβέρνηση παράλληλα, κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να προκαταλάβει το αποτέλεσμα της έρευνας και να υπονομεύσει την αξιοπιστία του πορίσματος πριν από τη δημοσιοποίησή του.