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Νέα επιχείρηση μαζικών επαναπατρισμών από την ΥΑΜ – 75 πρόσωπα απομακρύνθηκαν από την Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία ανακοινώνει πάνω από 5.000 επιστροφές από την αρχή του χρόνου, ενώ εντείνονται οι δράσεις ελέγχου και απομάκρυνσης

Συνέχεια στις δράσεις επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών, έδωσε σήμερα η Αστυνομία και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ.

Συνολικά 75 πρόσωπα, αναχώρησαν για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, μέσω των διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής.

Από την αρχή του χρόνου, μέσω διαφόρων επιχειρήσεων υποχρεωτικού και εθελούσιου επαναπατρισμού, επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους συνολικά 5,106 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, έχουν μειωθεί σημαντικά και οι μεταναστευτικές ροές, με τον αριθμό μεταναστών που έχουν αφιχθεί στην Κύπρο κατά τη φετινή χρονιά να ανέρχεται στα 818 πρόσωπα. Κατά την ίδια χρονική περίοδο το 2025, ο αντίστοιχος αριθμός αφίξεων μεταναστών είχε ανέλθει στα 1,120 πρόσωπα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις δράσεις για μεγιστοποίηση του αριθμού επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε συντονισμό με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης.

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