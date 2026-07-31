Δυνατή προσθήκη από την Αννίτα στο σκιώδες υπουργικό του ΔΗΣΥ: Η Ήρα Αιμιλιανίδου στο χαρτοφυλάκιο Μετανάστευσης

Το χαρτοφυλάκιο της Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ πρόκειται να αναλάβει η νομικός Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου θα ανακοινώσει αύριο Σάββατο, 1 Αυγούστου, την ένταξη της Ήρας Ιωάννου Αιμιλιανίδου στην ομάδα του «Shadow Cabinet» του κόμματος.

Σύμφωνα με κομματική πηγή, πρόκειται για μια δυνατή προσθήκη στο σκιώδες υπουργικό του ΔΗΣΥ, αφού η Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδου έχει ευρύ φάσμα γνώσεων και σοβαρή επαγγελματική εμπειρία.

Η Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδου προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών και ανήκει συγκεκριμένα στην αστική Λευκωσία. Πρόκειται για μια ισχυρή προσωπικότητα που εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο A&A K. Αιμιλιανίδης, K. Κατσαρός & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Σήμερα διατελεί γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και είναι σύζυγος του γνωστού νομικού Αχιλλέα Αιμιλιανίδη.

Η νέα κίνηση της προέδρου του ΔΗΣΥ γίνεται στο πλαίσιο της αξιοποίησης κομματικών στελεχών και υποψηφίων στον κομματικό μηχανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πηγή εντός του κόμματος, θα αξιοποιηθούν και πρόσωπα από την ευρύτερη κοινωνία όπως η κ. Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπεύθυνη του χαρτοφυλακίου της Μεταναστευτικής Πολιτικής ήταν η δικηγόρος Νικολέττα Κωνσταντίνου, η οποία εξελέγη βουλεύτρια στην επαρχία Πάφου.