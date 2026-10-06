Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του - Έστησαν κύκλωμα απάτης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ η ζημιά

Όπως μεταδίδει το CNN Greece, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με τις Αρχές να θεωρούν τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του ως τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, η ζημιά που φέρεται να υπέστη το Δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για την ίδρυση εταιρειών.

Πώς φέρεται να δρούσε το κύκλωμα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δημιουργούσε εταιρείες στο όνομα τρίτων προσώπων, οι οποίες δεν κατέβαλλαν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια έκλειναν.

Το CNN Greece αναφέρει ότι οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν σε τομείς όπως η διαφήμιση, η εστίαση, τα νυχτερινά κέντρα και το εμπόριο ενδυμάτων.

Η φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τόσο το ύψος της ζημιάς προς τον ΕΦΚΑ όσο και τυχόν περιπτώσεις φοροδιαφυγής που συνδέονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των κατηγορουμένων φέρεται να βρίσκεται και πρόσωπο που εμφανιζόταν σε εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο «Κολοτούμπας».

Τι ερευνούν οι αρχές

Το επόμενο βήμα είναι να εντοπιστεί συνολικά το δίκτυο των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος, αλλά και να διευκρινιστεί ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο πίσω από τους τυπικούς διαχειριστές, γράφει το CNN Greece. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, οι οικονομικές συναλλαγές και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνταν και λειτουργούσαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το σύνολο των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με το σχήμα, αναζητώντας τον πραγματικό βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου και εάν η δράση της οργάνωσης ήταν μεγαλύτερη από αυτή που έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα.

Ποιος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης είναι μία γνωστή παρουσία της τηλεόρασης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την iefimerida.gr, γεννήθηκε στον Πειραιά στις 26 Ιουνίου 1981 και δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από εκπομπές χαμηλού κόστους και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπου συνεργάστηκε με τηλεοπτικά πρόσωπα όπως ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» και ο «Εθνικός Σταρ» Ανδρέας Ευαγγελόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του πορείας απασχόλησε αρκετές φορές την επικαιρότητα λόγω περιστατικών που έγιναν στον τηλεοπτικό αέρα. Μεταξύ αυτών ήταν και η προβολή πειράματος στην εκπομπή «Στη Φόρα» στο ΑΡΤ, κατά το οποίο τοποθετούσε μεταλλικά αντικείμενα στο χέρι του σχολιάζοντας ισχυρισμούς για παρενέργειες των εμβολίων, σύμφωνα με την iefimerida.gr.

Η ενασχόληση με την πολιτική

Πέρα από την τηλεόραση, ο Φίλιππος Καμπούρης ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Όπως αναφέρει η iefimerida.gr, διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, ενώ υπήρξε και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Κερατσινίου.

Στη συνέχεια ήταν υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, ενώ στα τέλη του 2023 εξελέγη πρόεδρος του ΛΑΟΣ.

Η προσωπική ζωή και το πρόβλημα υγείας

Ο Φίλιππος Καμπούρης παντρεύτηκε την Άννα Συνούλη το 2012 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την iefimerida.gr, το 2020 αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το βράδυ της Ανάστασης. Ο ίδιος είχε περιγράψει δημόσια την εμπειρία του σε τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Οι πληροφορίες αυτές επανέρχονται στο προσκήνιο μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που αφορά φερόμενη απάτη και οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Με πληροφορίες από CNN Greece, iefimerida.gr