Ζημιά στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη και την σύζυγό του. Το ζευγάρι συνελήφθη σήμερα (6/10) στον Άλιμο και από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως έκοβαν εικονικά τιμολόγια και στο κόμμα ΛΑΟΣ, του οποίου αρχηγός είναι ο παρουσιαστής.
Εικονικά τιμολόγια και στον ΛΑΟΣ - Ζημιά τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο: Οι νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα Καμπούρη
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την έρευνα, εικονικά τιμολόγια φέρεται να εκδίδονταν και για τον ΛΑΟΣ
Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων» χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και, όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως, άνοιγαν νέες εταιρείες επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.
Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 10 συλλήψεις, μεταξύ αυτών και του παρουσιαστή και της συζύγου του. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι». Όσον αφορά στους τελευταίους, πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν πως πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης.
Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αφορμή για να ξεκινήσει η Αρχή τους ελέγχους ήταν οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν με ελληνική τράπεζα. Η έρευνα της Αρχής οδήγησε τους ελεγκτές της σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ερευνώνται οι τραπεζικές συναλλαγές του ζεύγους.
Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη έγινε σε τετραώροφη πολυκατοικία επί της οδού Κανάρη στον Άλιμο, ακριβώς πάνω στην παραλία Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα μισθωνόταν στο όνομα της συζύγου του. Ένοικοι αναφέρουν στο Orange Press ότι η επιχείρηση έγινε με «χειρουργική» έφοδο των αστυνομικών νωρίς το πρωί.
Πηγή: protothema.gr
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