Μητσοτάκης: «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών» - Ρούμπιο: «Ιστορική συμμαχία ΗΠΑ και Ελλάδας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 19:18 και είχε θερμή χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν ξεκινήσει η κατ’ ιδίαν συνάντησή τους.

Στη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η ενέργεια, το εμπόριο, οι επενδύσεις, η τεχνολογία, η ναυτιλία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ως αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τους εταίρους της στον Κόλπο και υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και στη συμμετοχή ελληνικών πλοίων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε επίσης σε ενεργειακά έργα και υποδομές συνδεσιμότητας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου αμερικανικού LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας»

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών και αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Πνύκα.

«Καλώς ήλθατε και συγχαρητήρια για την πολύ σημαντική ομιλία που κάνατε στην Πνύκα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα «πυλώνα σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή» και «γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών έχει διευρυνθεί πέρα από τον τομέα της ασφάλειας, κάνοντας ειδική αναφορά στην ενέργεια και στον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.

Ρούμπιο: «Ιστορική η συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας»

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε ιστορική τη συμμαχία Ελλάδας και ΗΠΑ και υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες συνεχίζουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους με τρόπο που είναι, όπως είπε, αμοιβαία επωφελής.

«Μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε και για τη σωστή λύση», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ακόμη ότι η συμμαχία των δύο χωρών στηρίζεται σε ισχυρούς πυλώνες και διευρύνεται σε νέους τομείς, μεταξύ των οποίων και η ενέργεια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αντώνης Αλεξανδρίδης και η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καταρχάς, καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για μια πραγματικά, πραγματικά εντυπωσιακή ομιλία. Νομίζω ότι ανέδειξε όχι μόνο τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά και, πιστεύω, το χρέος που ο δυτικός κόσμος οφείλει στην αρχαία Αθήνα.

Θυμάμαι ότι επισημάνατε πως ήσασταν μέλος της επιτροπής υποδοχής όταν είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου και τότε είχα μιλήσει για αυτή την κοινή πορεία των δύο χωρών μας.

Και είμαι πολύ χαρούμενος που, αυτή τη στιγμή, οι σχέσεις μας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς, πιστεύω, ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου, των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Και υπό αυτή την έννοια, ναι, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και χαίρομαι που η σχέση μας έχει επίσης προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας και της πολιτικής που είχαμε οικοδομήσει.

Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους ώστε να καταστεί σημείο εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.

Είμαστε πλέον πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για τους βόρειους γείτονές μας. Εξίσου σημαντικά είναι τα έργα συνδεσιμότητας, αλλά και ο τεράστιος ρόλος που διαδραματίζει η ναυτιλία στη μεταφορά αγαθών σε όλο τον κόσμο.

Και, φυσικά, υπάρχει το κοινό μας συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, η οποία είναι κρίσιμη για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.

Αυτοί είναι μόνο ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους έχουμε κοινά συμφέροντα. Είμαι, όμως, πολύ χαρούμενος που ο Στρατηγικός Διάλογος μπόρεσε να καλύψει όλα αυτά τα ζητήματα.

Και πάλι, καλώς ήρθατε στην Αθήνα και συγχαρητήρια για μια ομιλία που πιστεύω ότι θα έχει απήχηση πολύ πέρα από τον τόπο στον οποίο εκφωνήθηκε».

Μάρκο Ρούμπιο: «Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την υποδοχή και για την ευκαιρία να μιλήσω σε έναν τόσο ιστορικό χώρο. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχα την ευκαιρία να το κάνω και θεωρώ ότι ήταν σημαντικό.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως, αυτό συνδέεται με το βασικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης, που είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Και δεν είναι απλώς μια συμμαχία με μακρά ιστορία. Θεμελιώθηκε πάνω σε έναν πολύ ισχυρό πυλώνα κοινής κουλτούρας και κοινών αξιών και έκτοτε γίνεται συνεχώς ισχυρότερη, όπως είπατε.

Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας, στα οποία ανέκαθεν συνεργαζόμασταν, και πέρα από τα διπλωματικά ζητήματα, στα οποία επίσης συνεργαζόμασταν πάντα. Πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια.

Και, όπως είπατε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες αστάθειας γύρω σας σε αυτή την περιοχή. Το γεγονός ότι έχουμε εδώ έναν τόσο ισχυρό εταίρο και μπορούμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε αυτή τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή είναι πολύ σημαντικό.

Πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην οικονομία, στην ενέργεια και στο εμπόριο, τα οποία θα είναι επωφελή τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον αμερικανικό λαό. Και αναζητούμε συνεχώς τέτοιες ευκαιρίες.

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη συμμαχία μας -γιατί όταν χρησιμοποιούμε τον όρο “συμμαχία” μπορεί να ακούγεται σαν να πρόκειται απλώς για μια διπλωματική σχέση- είναι ότι τη συνεργασία μας στηρίζει μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση.

Συμφωνούμε ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Συμφωνούμε ότι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και, τις περισσότερες φορές, συμφωνούμε και ως προς τις σωστές λύσεις.

Όταν έχεις τέτοιους εταίρους, πέρα από τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που αποτελούν το θεμέλιο της σχέσης μας, υπάρχουν πολλά για τα οποία μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.

Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και προσβλέπω στη συνέχιση της ενίσχυσης αυτής της σχέσης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, iefimerida.gr