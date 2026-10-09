Τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία φέρεται να την υπέβαλε η μητέρα της, Ιωάννα Γάκα, επιβεβαίωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη κόρη του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών, καταθέτοντας σήμερα ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.
Υπόθεση Μαζωνάκη: Η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών φέρεται να επιβεβαίωσε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης
Η νεαρή φέρεται να ανέφερε ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Παρέμεινε για περισσότερο από μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή, ενώ η κλήση της για κατάθεση έγινε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έπειτα από αίτημα του πατέρα της, Ηλία Θεοδωρόπουλου, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του
Η νεαρή φέρεται να ανέφερε ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Παρέμεινε για περισσότερο από μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή, ενώ η κλήση της για κατάθεση έγινε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έπειτα από αίτημα του πατέρα της, Ηλία Θεοδωρόπουλου, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του.
Κατά την κατάθεσή της, φέρεται να ερωτήθηκε για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες κατά τις οποίες βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ότι η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν είδε τον τραγουδιστή.
Λυκούδης: «Νομίζω ότι υπάρχει προσυνεννόηση στην κατάθεση»
Σχολιάζοντας την κατάθεση της 19χρονης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε ότι κατανοεί την ανάγκη της να υπερασπιστεί τους γονείς της, επισημαίνοντας ότι το Δίκαιο προβλέπει πως, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η ψευδής κατάθεση υπέρ οικείων προσώπων παραμένει ατιμώρητη.
Αναφερόμενος στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι, εφόσον πραγματοποιήθηκε, συνιστά παράνομη πράξη, προσθέτοντας ότι το γεγονός πως μια μητέρα ενδέχεται να προέβη σε τέτοια πράξη εις βάρος του παιδιού της δεν αποτελεί λόγο απαλλαγής της από τις ευθύνες.
«Νομίζω ότι υπάρχει προσυνεννόηση στην κατάθεση της κόρης των γιατρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
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