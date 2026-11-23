Σε γραπτή δήλωση, όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Ερτουγρούλογλου αναφέρθηκε στην αναφορά του Έρχιουρμαν ότι, κατά τη διάρκεια του ενός έτους της θητείας του, συναντήθηκε μόνο μία φορά με τον «υπουργό εξωτερικών». Χαρακτήρισε την παραδοχή «εξαιρετικά προβληματική και ανησυχητική» ως προς τη λειτουργία της «διοίκησης».

Ο Ερτουγρούλογλου υποστήριξε ότι δεν είναι αποδεκτό να πραγματοποιείται μόνο μία συνάντηση μέσα σε έναν χρόνο με τον «αρμόδιο για την εξωτερική πολιτική και το Κυπριακό». Ακόμη σοβαρότερο, είπε, είναι ότι ο Έρχιουρμαν δεν διαβουλεύεται με την «κυβέρνηση» ούτε ενημερώνει τις «αρμόδιες αρχές» για τα κρίσιμα βήματα που δηλώνει ότι σχεδιάζει για να «σπάσει τα κατεστημένα» στο Κυπριακό.

Αμφισβήτησε επίσης τη σαφήνεια της πολιτικής του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Όπως ανέφερε, είναι γνωστό ότι ο Έρχιουρμαν «αντιτίθεται στην πολιτική των δύο κυρίαρχων ισότιμων κρατών και τάσσεται υπέρ της ομοσπονδίας», παρότι αποφεύγει να χρησιμοποιεί τη λέξη «ομοσπονδία».

Ο Ερτουγρούλογλου είπε ακόμη ότι η πορεία που ακολουθεί ο Έρχιουρμαν δεν είναι νέα, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε δοκιμαστεί επί σειρά ετών στο παρελθόν από τους Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Μουσταφά Ακιντζί, χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Προειδοποίησε ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσει πουθενά και ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει «να χάνει χρόνο και καθεστώς», αποδίδοντας την ευθύνη στον νυν Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Ο «υπουργός εξωτερικών» ανέφερε ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας και «δεν μπορεί να θυσιαστεί σε καθημερινές αντιπαραθέσεις, λαϊκίστικες εξάρσεις ή σενάρια που εξυφαίνονται πίσω από κλειστές πόρτες». Κάλεσε τον Έρχιουρμαν να εγκαταλείψει άμεσα τη στάση που αποκλείει τους «θεσμικούς φορείς» και χαρακτήρισε «αναπόφευκτη αναγκαιότητα» τη διαφάνεια, τον διάλογο και την πλήρη ευθυγράμμιση με τη βασική πολιτική για το Κυπριακό, η οποία, όπως είπε, «αποφασίζεται και υπερασπίζεται από κοινού με τη μητέρα πατρίδα Τουρκία».

Πηγή: ΚΥΠΕ