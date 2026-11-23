Τη διεύρυνση της νεκρής ζώνης και τη μετατροπή της σε «ζώνη κοινής διαβίωσης» για Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους πρότεινε ο πρόεδρος του Κόμματος Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα (TAM), Σερντάρ Ντενκτάς. Εισηγήθηκε, επίσης, να ενταχθεί στο μοντέλο το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.
Ο γιος του Ραούφ Ντενκτάς προτείνει «ζώνη κοινής διαβίωσης» Ε/κ και Τ/κ – Στο σχέδιο Τύμπου και Βαρώσια
Ο πρόεδρος του TAM εισηγείται τη δημιουργία «ζώνης κοινής διαβίωσης» υπό κοινή διαχείριση Ελληνοκυπρίου και Τουρκοκυπρίου εκπροσώπου, με συμμετοχή του αεροδρομίου της Τύμπου.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα, ο Ντενκτάς παρουσίασε τις προτάσεις του για το Κυπριακό σε τηλεοπτική συνέντευξη στο κανάλι «Γκεντς». Πρότεινε η νεκρή ζώνη, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, να διευρυνθεί και να λειτουργεί ως κοινός χώρος διαβίωσης και δραστηριοποίησης των δύο κοινοτήτων.
Στο πλαίσιο της «ζώνης κοινής διαβίωσης», τα Ηνωμένα Έθνη θα διατηρούσαν καθεστώς παρατηρητή, ενώ τη διαχείριση και τον συντονισμό των έργων θα αναλάμβαναν από κοινού ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος.
Ο Ντενκτάς ανέφερε ότι στην περιοχή θα μπορούσαν να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν κοινό νοσοκομείο, κοινό πανεπιστήμιο και κοινές μονάδες παραγωγής ενέργειας. Για το αεροδρόμιο της Τύμπου πρότεινε να διαθέτει δύο εισόδους, μία προς κάθε πλευρά, ώστε να εξυπηρετεί εξίσου τις δύο κοινότητες.
Το σχέδιο, πρόσθεσε, θα μπορούσε να ξεκινήσει ως πιλοτικό πρόγραμμα και να επεκταθεί σταδιακά έως και την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων. Ο Ντενκτάς υπογράμμισε ότι η πρόταση χρειάζεται να εξεταστεί συνολικά και την περιέγραψε ως μια νέα, «οικονομικά προσανατολισμένη προσέγγιση» για τη διευθέτηση του Κυπριακού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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