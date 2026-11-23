Ο μικρός Άιζακ είχε χαθεί όταν η οικογένεια της Ζαράια Κόλμαν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, το οποίο βρισκόταν δίπλα στο κτίριο που κατέρρευσε.

Παρά τις δυσκολίες, η 13χρονη δεν έχασε την ελπίδα ότι θα ξαναέβλεπε το αγαπημένο της κατοικίδιο.

Τελικά, διασώστες που πραγματοποιούσαν έρευνες άκουσαν ένα αδύναμο νιαούρισμα από ένα ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Εκεί εντοπίστηκε ο γάτος, ο οποίος είχε παραμείνει κρυμμένος χωρίς τροφή και νερό.

Η στιγμή της επανένωσης ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Η Ζαράια αγκάλιασε το κλουβί μεταφοράς του γάτου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική για εξετάσεις.

Στη διάσωση συνέβαλαν οι δημοτικές υπηρεσίες της Νέας Υόρκης και η φιλοζωική οργάνωση Flatbush Cats.