Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο απονομής χάρης στην Γκίλφοϊλ για τυχόν ομοσπονδιακά αδικήματα που συνδέονται με τη θητεία της στην Ελλάδα.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενη απονομή χάρης στα παιδιά του Αμερικανού προέδρου, σε άλλα συγγενικά του πρόσωπα, καθώς και στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν προκύπτει επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών περί απονομής χάρης.

Στο μικροσκόπιο η θητεία της στην Αθήνα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ελληνικών μέσων ενημέρωσης, κλιμάκιο του FBI βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών που αφορούν τη θητεία της Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται το κατά πόσον η πρώην πρέσβειρα αξιοποίησε τη διπλωματική της θέση και την πολιτική της επιρροή για την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων ή την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού οφέλους.

Είχαν προηγηθεί σχετικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, καθώς και παρεμβάσεις του Δημοκρατικού βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία.

Οι καταγγελίες των Δημοκρατικών

Ο Γκαρσία απέστειλε στις 18 Νοεμβρίου επιστολή στην Γκίλφοϊλ, ζητώντας τη διαφύλαξη εγγράφων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και άλλων στοιχείων ενόψει των ερευνών που προετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων τον προσεχή Ιανουάριο.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή γίνεται αναφορά σε καταγγελία σύμφωνα με την οποία η Γκίλφοϊλ φέρεται, προτού ακόμη επικυρωθεί ο διορισμός της από τη Γερουσία, να ζήτησε 100.000 δολάρια από δωρητή των Ρεπουμπλικανών, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Αναφορές γίνονται επίσης στις σχέσεις της με εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να κάλυπταν έξοδα ταξιδιών της.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί επικαλούνται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η πρώην πρέσβειρα συνεργαζόταν στενά με λομπίστα του ελληνικού κατασκευαστικού και ενεργειακού ομίλου Aktor, ασκώντας πιέσεις σε κυβερνήσεις βαλκανικών χωρών υπέρ της ανάθεσης έργων στον όμιλο.

Ανάλογες επιστολές για τη διαφύλαξη στοιχείων έχουν αποσταλεί σε μέλη της οικογένειας Τραμπ, στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και σε νυν και πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι καταγγελίες σε βάρος της Γκίλφοϊλ δεν συνιστούν διαπίστωση ποινικής ευθύνης, ενώ δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον της.