Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες φέρονται να εξέδιδαν εικονικά παραστατικά διαμονής, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενστόλους να λαμβάνουν αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις, χωρίς να έχουν διαμείνει στα καταλύματα που δήλωναν.

Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι.

Επιχείρηση σε τρεις πόλεις και 22 συλλήψεις

Συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν χθες στην Αθήνα, τα Ιωάννινα και τη Μυτιλήνη, οδηγώντας στη σύλληψη 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων οκτώ ένστολοι.

Μάλιστα, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού φέρονται να συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω κατά την παραλαβή εικονικών αποδείξεων διαμονής.

Κεντρικό ρόλο στη δράση των δύο οργανώσεων φέρονται να είχαν ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, την πρώτη οργάνωση φέρεται να διηύθυνε μία γυναίκα και τη δεύτερη ένας άνδρας.

Διευρύνεται ο κύκλος των ερευνών

Στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζεται επίσης η πιθανή εμπλοκή τουλάχιστον 60 λιμενικών, 23 αστυνομικών, μίας πολιτικής υπαλλήλου και 17 ακόμη δημοσίων λειτουργών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και σειρά πειστηρίων που αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζεται για τη διαλεύκανση του συνόλου της φερόμενης δράσης των δύο οργανώσεων, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία για την εμπλοκή περισσότερων προσώπων.

Πηγή: ertnews.gr