Χωρίς πτήσεις θα μείνουν τα αεροδρόμια της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου. Η AEGEAN και η Sky express έχουν ενημερώσει για την ακύρωση τουλάχιστον 14 πτήσεων.

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Πληροφοριών Πτήσεων AFISO Υ.Π.Α. ανέφερε ότι η απόφαση συμμετοχής στην απεργία της ΑΔΕΔΥ έχει γνωστοποιηθεί στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όπως σημείωσε, έχει καθοριστεί το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας ανά μονάδα και έχει υποβληθεί προς έκδοση η αγγελία NOTAM (A4358/26), ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό τους.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, στα συγκεκριμένα αεροδρόμια θα εξυπηρετούνται μόνο ειδικές κατηγορίες πτήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, στρατιωτικές πτήσεις για επιχειρησιακές αποστολές ή προγραμματισμένες ασκήσεις, καθώς και αεροσκάφη σε κατάσταση ανάγκης.

Θα πραγματοποιούνται επίσης νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης. Θα διασφαλίζεται η συνεχής ακρόαση των συχνοτήτων κινδύνου, καθώς και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ