Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN Greece, η συνομιλία αποτυπώνει την αναστάτωση που επικρατούσε στο ιατρείο κατά τη διάρκεια των προσπαθειών ανάνηψης του τραγουδιστή, αλλά και τις επανειλημμένες εκκλήσεις της γραμματέως προς τον σύντροφό της να μην αποκαλύψει όσα του μετέφερε.

Στα πρώτα μηνύματα, η γραμματέας ενημερώνει τον σύντροφό της ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

«Αγάπη τρέμω ολόκληρη. Έπαθε ανακοπή, ο Μαζωνάκης εδώ. Μη πεις τίποτα σε κανέναν», του γράφει.

Στη συνέχεια, αναφέρει ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί αδρεναλίνη και ότι ανέμεναν την άφιξη του ΕΚΑΒ. Όταν ο σύντροφός της τη ρωτά εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινωνεί, εκείνη απαντά αρνητικά.

«Δεν μπορώ να γράφω. Τρέμω ολόκληρη. Έκανε αντίδραση στη μέθη. Δεν έχει παλμούς είναι κάτασπρος. Έχει πάθει μυδρίαση», αναφέρει σε επόμενο μήνυμά της.

Ακολουθούν ερωτήσεις του συντρόφου της σχετικά με την ουσία που χορηγήθηκε στον τραγουδιστή, με τη γραμματέα να αναφέρεται στην προποφόλη και να τον ενημερώνει ότι αναζητούσαν απινιδωτή.

Οι προσπάθειες ανάνηψης και η άφιξη του ΕΚΑΒ

Σε επόμενα μηνύματα, η γραμματέας ενημερώνει τον σύντροφό της ότι το ΕΚΑΒ έχει φτάσει στο ιατρείο και ότι πραγματοποιούνται μαλάξεις στον τραγουδιστή.

Ο σύντροφός της εκφράζεται επικριτικά για τη γιατρό, με τη γραμματέα να του ζητά εκ νέου να μην αποκαλύψει όσα του έχει μεταφέρει. Παράλληλα, αναφέρει ότι της ζητήθηκε να παραμείνει στο ιατρείο, ενώ άλλοι είχαν μεταβεί σε δικηγόρο.

«Πέθανε, μην πεις τίποτα πουθενά»

Στη συνέχεια της συνομιλίας, η γραμματέας γνωστοποιεί στον σύντροφό της τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας του για ακόμη μία φορά να μην κοινοποιήσει τις πληροφορίες που του είχε μεταφέρει.

«Πέθανε, μην πεις τίποτα πουθενά από όσα σου είπα, ορκίσου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο σύντροφός της εκτιμά ότι η υπόθεση θα λάβει δημοσιότητα και ότι η γιατρός θα βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορία ανθρωποκτονίας, ενώ τη συμβουλεύει να επικοινωνήσει με τον γιατρό, προκειμένου να λάβει οδηγίες από δικηγόρο σχετικά με το τι θα αναφέρει για την υπόθεση.