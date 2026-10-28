Πάλμας: Μόνιμη η παρουσία ελληνικών F-16 και πολεμικού πλοίου στην Κύπρο - Έρχονται νέες αμυντικές συμφωνίες με το Ισραήλ

Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο DEFENCE ReDEFiNED, στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι η αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου αποκτά πλέον περισσότερο ουσιαστικό χαρακτήρα, με συγκεκριμένες ενέργειες στο επιχειρησιακό επίπεδο.

Όπως σημείωσε, η παρουσία ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικού πλοίου στην Κύπρο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στενότερης αμυντικής σύμπλευσης των δύο κρατών, η οποία δεν περιορίζεται πλέον σε πολιτικές διακηρύξεις.

Από τα συνθήματα στην πράξη

Ο υπουργός Άμυνας συνέδεσε την αναβαθμισμένη συνεργασία με τη συμμετοχή διμοιρίας καταδρομέων της Εθνικής Φρουράς στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή των Κυπρίων καταδρομέων έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία, αλλά αντανακλά ταυτόχρονα την ουσιαστική συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Ο κ. Πάλμας τόνισε ότι οι δύο χώρες, οι οποίες συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς και εθνικούς δεσμούς, διατηρούν εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά.

Αναφέρθηκε επίσης στις διμερείς συμφωνίες και στα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα που προωθούνται, περιλαμβανομένων συνεργασιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού SAFE για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας.

Νέα σύμβαση για πολεμικό πλοίο και συνεργασία με το Ισραήλ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Άμυνας στα εξοπλιστικά προγράμματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνεργασία με το Ισραήλ.

Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή του, μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε υπογραφεί νέα σύμβαση που αφορά την παραλαβή πολεμικού πλοίου ανοικτής θαλάσσης.

Ο κ. Πάλμας ενέταξε την εξέλιξη αυτή στο ευρύτερο πλαίσιο των αμυντικών συνεργασιών της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ αποτελεί σημαντικό εταίρο στον τομέα των εξοπλισμών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σχεδιάζονται και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς, με προέλευση από το Ισραήλ.

Πέραν της συνεργασίας με το Ισραήλ, ο υπουργός αναφέρθηκε και στις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των αμυντικών της δυνατοτήτων.