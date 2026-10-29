Μια αλλαγή θέσης τού έσωσε τη ζωή: Η ιστορία του 18χρονου Έλληνα που επέζησε από τη σύγκρουση των τρένων στην Ισπανία - «Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»

Πρόκειται για τον 21χρονο Μάριο και τον 18χρονο Χρήστο Δρίτσα, οι οποίοι μαζί με τη μητέρα τους είχαν φτάσει αεροπορικώς στη Μαδρίτη το περασμένο Σάββατο και ταξίδευαν με προορισμό τη Σεβίλλη.

Μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα El País από το νοσοκομείο, οι δύο νεαροί περιέγραψαν πώς κατάφεραν να επιζήσουν από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο επιβατικών τρένων στην περιοχή Ούρδα του Τολέδο, την Τετάρτη (28/10). Η μητέρα τους, η οποία υπέστη κάταγμα κλείδας και βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, προτίμησε να μιλήσουν οι γιοι της, λέγοντας ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»

Λίγο πριν από το δυστύχημα, ο Μάριος και η μητέρα του είχαν μετακινηθεί στο βαγόνι-εστιατόριο για να πάρουν πρωινό, αφήνοντας τον Χρήστο στη θέση του.

Την ώρα που ετοιμάζονταν να παραλάβουν την παραγγελία τους, σημειώθηκε η σύγκρουση, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν και να πέσουν πάνω σε άλλους επιβάτες.

«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε», περιέγραψε ο 21χρονος στην ισπανική εφημερίδα.

Το βαγόνι-εστιατόριο εκτροχιάστηκε, ενώ για αρκετά δευτερόλεπτα ακούγονταν εκκωφαντικοί θόρυβοι. Σύμφωνα με την περιγραφή τους, ο χώρος γέμισε με έντονη μυρωδιά χώματος και το βαγόνι κατέληξε με κλίση περίπου 30 μοιρών.

Παρά το σοκ, ο Μάριος και η μητέρα του κατάφεραν να σηκωθούν και να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον 18χρονο Χρήστο, ο οποίος τους ενημέρωσε ότι ήταν καλά.

Η αλλαγή θέσης που έσωσε τον 18χρονο

Όπως περιέγραψε ο Χρήστος, λίγο πριν από τη σύγκρουση είχε αποφασίσει να μετακινηθεί στη θέση που είχε αφήσει κενή ο μεγαλύτερος αδελφός του.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η θέση στην οποία καθόταν προηγουμένως εκσφενδονίστηκε κατά τη σύγκρουση.

Τα τρία μέλη της οικογένειας κατάφεραν τελικά να ξαναβρεθούν, να βγουν από το τρένο και να κατευθυνθούν σε χωράφι με αμυγδαλιές.

Σύμφωνα με την El País, ενώ τα δύο αδέλφια περιέγραφαν όσα είχαν ζήσει, η μητέρα τους ξέσπασε σε λυγμούς κοιτάζοντας το κινητό της. Οι γιοι της την αγκάλιασαν, προσπαθώντας να την παρηγορήσουν.

Η οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την ιατρική φροντίδα και τη συμπαράσταση που δέχθηκε. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν για τους ίδιους η βοήθεια ενός εθελοντή, ο οποίος τους μετέφερε με το αυτοκίνητό του από τον τόπο του δυστυχήματος σε κοντινό χωριό, προτού διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Μετά την περιπέτειά τους, οι τρεις Έλληνες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα σχέδια για διακοπές στη Σεβίλλη και να επιστρέψουν στη Μαδρίτη για να ξεκουραστούν, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν ακόμη πώς θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι της επιστροφής.

Τουλάχιστον 69 νεκροί – Τριήμερο πένθος στην Ισπανία

Η σιδηροδρομική τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην περιοχή Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των ισπανικών Αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 69, ενώ 50 τραυματίες εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται το πρωί της Πέμπτης.

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια και στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από protothema.gr