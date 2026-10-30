Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διώκονται για εμπρησμό και έκρηξη από τα οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές και επήλθε θάνατος. Οι πράξεις αποδίδονται ότι τελέστηκαν με πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη, επίσης κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις άνδρες φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου του κτιρίου, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν χαλκό. Η παρέμβαση εκτιμάται ότι προκάλεσε διαρροή αερίου και στη συνέχεια την έκρηξη.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης. Την ώρα εκείνη, στην οδό Λυσικράτους κινούνταν μαύρο σχολικό βαν με 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου. Το όχημα βρισκόταν σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από το κτίριο, αλλά οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει την εμπλοκή και τις ποινικές ευθύνες των κατηγορουμένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ