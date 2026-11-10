Κύκλωμα με νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη: Ηχηρά ονόματα ανάμεσα στους 1. 200 εμπλεκόμενους - Αρχίζουν οι απολογίες

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που καλούνται να απολογηθούν βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος, αλλά και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν. Συνολικά, οι 16 συλληφθέντες αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις έως και την Πέμπτη, ενώ δύο ακόμη πρόσωπα εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάζει το in.gr, η οργάνωση χρησιμοποιούσε δεκάδες «αχυρανθρώπους» ως εικονικούς διαχειριστές επιχειρήσεων, προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Οι φερόμενοι ως πραγματικοί διαχειριστές στρατολογούσαν πρόσωπα με οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθους εργαζομένους, βαριά ασθενείς, ακόμη και αποβιώσαντες, ώστε να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι εταιρειών που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης.

Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τη δράση

Κατά την έρευνα βρέθηκε ηλεκτρονικό αρχείο που περιείχε αναλυτική απογραφή εξοπλισμού γνωστού καταστήματος στα Λαδάδικα, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αποδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο ο εξοπλισμός μεταβιβαζόταν από τη μία εταιρεία στην επόμενη όταν οι προηγούμενες συσσώρευαν χρέη.

Παράλληλα εντοπίστηκε ψηφιακό αρχείο με 161 ΑΦΜ και αριθμούς τηλεφώνου. Όπως προέκυψε από τις διασταυρώσεις, οι τηλεφωνικές συνδέσεις δεν ανήκαν στους δηλωμένους διαχειριστές αλλά στα πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε επίσης ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς τουλάχιστον 250 εταιρείες χρησιμοποιούσαν το ίδιο email ή παραλλαγές του για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Στη δικογραφία πρώην αθλητές

Σύμφωνα με το in.gr, στη δικογραφία με τους συνολικά 1.283 κατηγορούμενους περιλαμβάνονται και γνωστά πρόσωπα του αθλητισμού.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι πρώην ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης, καθώς και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Λιαδέλης. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται στο διαβιβαστικό της δικογραφίας ο ακριβής βαθμός εμπλοκής τους στην υπόθεση.

Πρώτος απολογείται ο Ερρίκος Πετιλόν

Τον κύκλο των απολογιών αναμένεται να ανοίξει ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζεται ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες με συνολικές οφειλές που προσεγγίζουν τις 596.000 ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προτίθεται να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εντάχθηκε στα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα, τα πρόσωπα που τον προσέγγισαν και τις αμοιβές που φέρεται να λάμβανε.

Την ίδια ώρα, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, λογιστής που παραμένει υπό κράτηση, νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με τον συνήγορό του να υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.