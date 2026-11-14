Τραγωδία στο Ζεφύρι Αττικής: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση κτηρίου εν ώρα κατάσβεσης - Ένας τραυματίας (φώτο)

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι να υπέστησαν ασφυξία από τους καπνούς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό του κτηρίου ή να καταπλακώθηκαν από τα υλικά που κατέρρευσαν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, με την Πυροσβεστική να λαμβάνει την πρώτη ενημέρωση περίπου στις 11:40 το πρωί. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν συνολικά 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ τα πληρώματα επιχειρούσαν στο εσωτερικό του κτηρίου, σημειώθηκε κατάρρευση τμήματός του. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε προσπάθεια εντοπισμού και απεγκλωβισμού των πυροσβεστών.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν αρχικά χωρίς τις αισθήσεις τους. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τούς μετέφερε στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ λίγο αργότερα απεγκλωβίστηκε και τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος είχε τραυματιστεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά και για τις συνθήκες που προκάλεσαν την υποχώρηση τμήματος του κτηρίου. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της διερεύνησης για τις ακριβείς αιτίες θανάτου των δύο πυροσβεστών.

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τονίζοντας ότι έχασαν τη ζωή τους την ώρα που εκτελούσαν το καθήκον τους.

Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους οικείους τους, ενώ ευχήθηκε στον τραυματία πυροσβέστη γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.

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Πηγή: ΕΡΤnews