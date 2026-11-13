Χειροπέδες στον αδελφό του Πύρρου Δήμα για υπόθεση ντόπινγκ: Φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ακόμη και σε ανήλικο αθλητή – Βίντεο με τα ευρήματα του ελληνικού FBI

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11), σε περιοχή της Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε βάρος του 58χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί επιβλαβών φαρμάκων.

Πολύμηνη έρευνα και υπόθεση ανήλικου αθλητή

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η σύλληψη προέκυψε έπειτα από πολύμηνη έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κατηγορούμενος, υπό την ιδιότητά του ως προπονητή άρσης βαρών, φέρεται να προμηθευόταν και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περίπτωση ανήλικου αθλητή, στον οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία κατά τη διάρκεια αγώνα.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον αθλητή ανιχνεύθηκε ουσία η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν ήδη επιβληθεί ποινές αποκλεισμού τόσο στον προπονητή όσο και στον αθλητή.

Κατασχέθηκαν 871 σκευάσματα και 15.000 ευρώ

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του 58χρονου, καθώς και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, μία συσκευή κινητού τηλεφώνου και το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν διαθέτουν έγκριση για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις ελληνικές αρχές.

Πηγή: cnn.gr