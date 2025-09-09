Σεισμός στην Εύβοια: Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ - Πιθανός μετασεισμός, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος (βίντεο)

ον ισχυρό σεισμό στην Εύβοια με μέγεθος 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:30 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με επίκεντρο τα Νέα Στύρα που, όμως, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα παρακολουθούν και μελετούν οι σεισμολόγοι προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό αλλά και να χαρτογραφήσουν την εξέλιξη του φαινομένου.

Τόσο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, όσο και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με δηλώσεις τους το πρωί της Τρίτης συμφώνησαν ότι αφενός είναι πιθανό να υπάρξει μετασεισμός έως και 4 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ και αφετέρου ότι η δόνηση της Δευτέρας δεν είναι πιθανό να ενεργοποιήσει άλλο κοντινό ρήγμα.

Σημειώνεται ότι μετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 ακολούθησαν περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8.

Λέκκας: Μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή του Ωρωπού

Μιλώντας στην ΕΡΤ και τον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εκτίμησε ότι «η μέρα θα πάει αρκετά καλά πιστεύω» προσθέτοντας ότι «πιθανότατα να έχουμε μετασεισμούς μικρούς μεγέθους, ενδεχομένως να έχουμε και μετασεισμό 4 Ρίχτερ».

Όπως είπε για το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της επιτροπής σεισμικού κινδύνου που συνεδρίασε μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια, είπε ότι «όλοι συμφωνήσαμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή όχι μεγάλης σεισμικότητας καθώς δεν έχουν καταγραφεί ιστορικά μεγαλύτεροι σεισμοί. Η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει σεισμικές εστίες μεγάλου μεγέθους».

«Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, δεν είναι σύνθετα γιατί διαπιστώσαμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε περιοχή χωρίς υψηλή σεισμικότητα και στην ενόργανη περίοδο και στα ιστορικά χρόνια» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας εξηγώντας ότι «ήταν μεγάλη ένταση σε περιοχές του Λεκανοπεδίου γιατί ήταν επιφανειακός, ήταν κοντά σε πυκνό οικιστικό ιστό και τα ψηλά κτήρια κουνήθηκαν περισσότερο. Το βουητό έχει να κάνει με το ότι ήταν κοντά το επίκεντρο άρα ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων μετατρέπεται σε ηχητικά κύματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή του Ωρωπού που έχει ρήγματα που μπορούν να δώσουν 6 και 6,1 Ρίχτερ. Όταν καθορίσαμε το επίκεντρο, τη διεύθυνση του ρήγματος και τι έγινε εκεί, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να διεγερθεί άλλο ρήγμα και σε αυτό κατέληξαν τα μέλη της επιτροπής σεισμικού κινδύνου. Έχουμε να κάνουμε με έναν σεισμό ναι μεν ενοχλητικό που τρόμαξε λόγω ώρας αλλά δεν εγκυμονεί κίνδυνο». Ειδικά, δε, για το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ είπε ότι «είναι στον υποθαλάσσιο χώρο που δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ο νότιος Ευβοϊκός δεν δίνει μεγάλα μεγέθη»

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Για να διεγερθεί άλλο ρήγμα έπρεπε να έχουμε σεισμό 6 Ρίχτερ

Από την πλευρά του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε στο MEGA ότι τα 5,2 Ρίχτερ της Δευτέρας αποτελούν «κλασσική περίπτωση δυνατού επιφανειακού σεισμού που έχουμε βιώσει πολλές φορές».

Και αυτός υποστήριξε ότι «η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό, δεν έχει ιδιαιτέρως μεγάλα ρήγματα και γι αυτό δεν δίνει μεγάλα μεγέθη» συμπληρώνοντας ότι «μάλλον δεν μπορεί να διεγείρει το ρήγμα της Πάρνηθας γιατί δεν έχει μεγάλο μέγεθος. Για να συμβεί αυτό ο πρώτος σεισμός θα έπρεπε να είναι 6 Ρίχτερ και μεγαλύτερος».

Όσον αφορά τη μετασεισμική ακολουθία σημείωσε πως «παρατηρούμε ότι έχουμε αρκετούς μετασεισμούς αλλά το μεγαλύτερο μέγεθος δεν είναι ικανοποιητικό που σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερους μετασεισμούς έως και 4 Ρίχτερ. Σε αυτή την περίπτωση και αυτοί θα γίνουν αισθητοί. Μπορεί να περάσουν και 24 ώρες και 2,3,4 ημέρες για να συμβεί αυτό».

«Αφού δεν μας έβλαψε το 5,2R δεν θα μας βλάψει κάποιος μικρότερος» κατέληξε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Βασίλης Καραστάθης: Για την ώρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός

«Η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, θεωρείται ήπιας σεισμικότητας» σημείωσε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «αρκετά φυσιολογική τη μετασεισμική ακολουθία. Περιμέναμε μετασεισμούς μεγαλύτερους των 2 Ρίχτερ, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε». Ωστόσο και αυτός εκτίμησε ότι «ίσως να έχουμε και μετασεισμό πάνω από 4 Ρίχτερ».

«Κρατάμε ότι δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερους σεισμούς η περιοχή» συνέχισε ο κ. Καραστάθης αλλά πρόσθεσε ότι «για την ώρα θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός, θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι κάτι περίεργο για την ώρα, εξελίσσεται φυσιολογικά».

«Ο σεισμός αυτός παρότι έφερε μεγάλη αναστάτωση, δεν θεωρείται μεγάλος καθώς έχουμε έναν 5,2 σχεδόν κάθε μήνα. Ο σεισμός αυτός δεν μπορεί να προκαλέσει άλλες διεγέρσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν είναι ο κύριος σεισμός ή θα έχουμε εξέλιξη του φαινομένου» κατέληξε ο Βασίλης Καραστάθης.

Τα βίντεο από τη στιγμή που χτυπούν τα 5,2 Ρίχτερ

Ο σεισμός στην Εύβοια καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στη Δροσιά, το Αστεροσκοπείο Αθηνών αλλά και σε κατάστημα της Εύβοιας με τα Ρίχτερ να «χτυπούν» την ώρα που ήταν στον αέρα τρεις τηλεοπτικές εκπομπές σε ΕΡΤ, MEGA και Kontra Channel αλλά και ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Πηγή: protothema.gr