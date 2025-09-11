Πώς η Chevron «ακυρώνει» το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τα «παζάρια» για την ΑΟΖ

Η απόφαση του αμερικανικού παράγοντα, Chevron, να ποντάρει στην Ελλάδα, αλλάζει τις ισορροπίες ισχύος στο «ευαίσθητο υπογάστριο» της Ελλάδας, καθιστώντας εν μέρει ανίσχυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, συνεπώς και τα όποια παιχνίδια και «παζάρια» Ερντογάν - Τρίπολης - Χαφτάρ για την ΑΟΖ.

Στις 11 σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum, στο Μέγαρο Μαξίμου στη σκιά της υποβολής προσφοράς της κοινοπραξίας Chevron και Helleniq Energy στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο τρόπος με τον οποίο αναβαθμίζεται ο στρατηγικός, γεωπολιτικός και ενεργειακός ρόλος της χώρας θα συζητηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα. Είναι σαφές πως στο τραπέζι θα μπουν και θέματα εισαγωγής lng και αξιοποίησης του ελληνικού στόλου.

Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες και επίσημα οι προσφορές των εταιρειών θα έχουν αξιολογηθεί, θα ακολουθήσει η κύρωση της συμφωνίας από το ελληνικό κοινοβούλιο και στις αρχές του 2026 η Chevron θα έχει το πράσινο φως να ξεκινήσει εργασίες.

Η Chevron «ποντάρει» στην Ελλάδα

Ο αμερικανικός κολοσσός της ενέργειας, με έσοδα μόνο το 2024 κοντά στα 196 δισ. και παρουσία σε σχεδόν 180 χώρες αποφάσισε να επενδύσει και επίσημα στην Ελλάδα και να διεκδικήσει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων (κυρίως φυσικού αερίου) στα δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης. Στα μπλοκ 1 και 2.

Η Chevron ανήκει στις “Supermajors”, δηλαδή στις έξι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως (μαζί με ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies και Eni) και απασχολεί πάνω από 40.000 εργαζόμενους.

Η Ελλάδα «ενεργειακός παίκτης»

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν σημαντικό ενεργειακό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν η πρώτη αντίδραση του Πρωθυπουργού ο οποίος ενημερώθηκε λίγο πριν μιλήσει σε πολίτες στο Χαϊδάρι.

«Πρόκειται για μία εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο» σημείωσε ο Υπ. Ενέργειας Σ. Παπασταύρου.

Τα 4 οφέλη για την Ελλάδα

Αν υπάρξουν εμπορικά αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, τα οφέλη για τη χώρα θα είναι πολλαπλά: ενεργειακή αυτονομία, κρατικά έσοδα, ανάπτυξη υποδομών και ενίσχυση του γεωπολιτικού στάτους.

Πέραν όλων των άλλων, η επιτυχία του διαγωνισμού για την έρευνα και την αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων είναι ένα δυνατό μήνυμα προς τις αγορές πως η Ελλάδα είναι ικανή να προσελκύσει τέτοιου μεγέθους εταιρείες.

Δημόσια έσοδα - Ενεργειακή αυτάρκεια - «Μαγνήτης» νέων επενδύσεων

Συνεργάτες του πρωθυπουργού επισημαίνουν πως εκτός από τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και τα σημαντικά δημόσια έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης και φορολογία που θα έρθουν σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων από τα πιθανά αποθέματα σε Ιόνιο και Κρήτη, η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά και άλλη βαρύτητα στον ενεργειακό χάρτη, λειτουργώντας ως «μαγνήτης» για νέες επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας και της βιομηχανίας.

«Ουσιαστικά, η Ελλάδα θα πάψει να είναι απλώς χώρα διέλευσης ενεργειακών πόρων και θα έχει ρόλο παραγωγού και εξαγωγέα» εκτιμάται.

Η εισροή κεφαλαίων για έρευνα, υποδομές και γεωτρήσεις αναμένεται πως θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των τοπικών υποδομών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας—είτε άμεσα (έρευνες, γεωτρήσεις, κατασκευή) είτε έμμεσα (υπηρεσίες, εφοδιασμός).

Κρίσιμα γεωπολιτικά οφέλη

Σε μια περίοδο που η Λιβύη και η Τουρκία αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, η παρουσία ενός αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού λειτουργεί ως έμμεση στήριξη προς την Αθήνα λένε πηγές της Κυβέρνησης.

Η σημασία του block «Νότια Κρήτη ΙΙ»

Ιδιαίτερη σημασία έχει το block «Νότια Κρήτης ΙΙ», μέρος του οποίου επικαλύπτεται με την περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου. Αν αυτό περιέλθει στην Chevron, θα συνιστά πρακτική ακύρωση των τουρκικών χαρτών, επιβεβαιώνοντας ότι η μέση γραμμή, όπως έχει θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, είναι το πραγματικό όριο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη λέει το Μαξίμου.

Παράλληλα, η Ελλάδα, με στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, αναδεικνύεται σε κρίσιμο κρίκο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα αναζητούνται εναλλακτικές πηγές ενέργειας μετά τη ρωσική κρίση εφοδιασμού.

Η εμπλοκή της Chevron στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Πρόκειται για μια κίνηση με βαριές οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές προεκτάσεις — και μια ευκαιρία που, αν εξελιχθεί σωστά, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας.

Πηγή: cnn.gr