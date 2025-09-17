Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Η πρώτη μεσογειακή φώκια της χρονιάς γεννιέται στην βόρεια Κάρπαθο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νεογέννητο φωκάκι στη Βόρεια Κάρπαθο Φωτογραφία: Ντίνος Πρωτόπαππας / Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου

Κάθε χρόνο στην περιοχή γεννιούνται περίπου έξι έως οκτώ μικρές φώκιες, συμβάλλοντας στη διατήρηση του είδους.

Αισιοδοξία δημιουργεί η πρώτη γέννηση μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) της χρονιάς στη βόρεια Κάρπαθο, την οποία και κατέγραψε η Μονάδα Διαχείρισης Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Η μικρή φώκια γεννήθηκε σε θαλάσσιο σπήλαιο της Βόρειας Καρπάθου και μάλιστα η φετινή γέννηση είναι ιδιαίτερη, καθώς μετά από πολλά χρόνια το νεογέννητο είναι αρσενικό. Όπως σημειώνει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Aλλαγής, τα τελευταία πέντε χρόνια όλα τα φωκάκια που είχαν καταγραφεί ήταν θηλυκά.

 

Η Κάρπαθος ένας από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Μεσογειακή φώκια είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον κόσμο και η Κάρπαθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της στην Ελλάδα.

Η αναπαραγωγική περίοδος της Monachus monachus ξεκινάει στα τέλη Αυγούστου και διαρκεί μέχρι τον Δεκέμβριο. Τα μικρά γεννιούνται συνήθως σε απομονωμένα σπήλαια με αμμώδεις παραλίες, όπου η μητέρα τα θηλάζει και τα φροντίζει για πέντε ως έξι μήνες, μέχρι να γίνουν ικανά να κολυμπήσουν μόνα τους. Κατά τη γέννηση έχουν μήκος περίπου ένα μέτρο και ζυγίζουν 15-20 κιλά, με χαρακτηριστικό μαύρο τρίχωμα και μια λευκή κηλίδα στην κοιλιά τους.

Η παρακολούθηση των γεννήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του είδους και την κατανόηση της πληθυσμιακής του δυναμικής.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited