Η πρώτη μεσογειακή φώκια της χρονιάς γεννιέται στην βόρεια Κάρπαθο

Αισιοδοξία δημιουργεί η πρώτη γέννηση μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) της χρονιάς στη βόρεια Κάρπαθο, την οποία και κατέγραψε η Μονάδα Διαχείρισης Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Η μικρή φώκια γεννήθηκε σε θαλάσσιο σπήλαιο της Βόρειας Καρπάθου και μάλιστα η φετινή γέννηση είναι ιδιαίτερη, καθώς μετά από πολλά χρόνια το νεογέννητο είναι αρσενικό. Όπως σημειώνει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής

Aλλαγής, τα τελευταία πέντε χρόνια όλα τα φωκάκια που είχαν καταγραφεί ήταν θηλυκά.

Η Κάρπαθος ένας από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Μεσογειακή φώκια είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον κόσμο και η Κάρπαθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της στην Ελλάδα.

Η αναπαραγωγική περίοδος της Monachus monachus ξεκινάει στα τέλη Αυγούστου και διαρκεί μέχρι τον Δεκέμβριο. Τα μικρά γεννιούνται συνήθως σε απομονωμένα σπήλαια με αμμώδεις παραλίες, όπου η μητέρα τα θηλάζει και τα φροντίζει για πέντε ως έξι μήνες, μέχρι να γίνουν ικανά να κολυμπήσουν μόνα τους. Κατά τη γέννηση έχουν μήκος περίπου ένα μέτρο και ζυγίζουν 15-20 κιλά, με χαρακτηριστικό μαύρο τρίχωμα και μια λευκή κηλίδα στην κοιλιά τους.

Η παρακολούθηση των γεννήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του είδους και την κατανόηση της πληθυσμιακής του δυναμικής.

Πηγή: cnn.gr