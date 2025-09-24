Σωκράτης Μάλαμας: Η πρώτη φωτογραφία με τον γιο του μετά τη σύλληψη για επίθεση σε αστυνομικό

Την πρώτη φωτογραφία με τον γιο του, δημοσίευσε ο Σωκράτης Μάλαμας, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του νεαρού μουσικού στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 24χρονος μουσικός, Γιάννης Μάλαμας, τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου φέρεται να χτύπησε την πόρτα ενός ταξί και να έβρισε τον οδηγό του, με ακόμη ένα άτομο.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα φέρεται να αντιστάθηκε, ενώ την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και η δίκη του, έχει προγραμματιστεί για τις 27 Απριλίου.

Ο Σωκράτης Μάλαμας το μεσημέρι της Τετάρτης, μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τον γιο του, αλλά και την Ιουλία Καραπατάκη, θέλοντας έτσι να πει το δικό του «ευχαριστώ» στο κοινό του, μετά το πέρας των καλοκαιρινών του συναυλιών.

«Καλοκαίρι 2025. Σας ευχαριστούμε πολύ!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.