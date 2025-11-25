H Θίσβη Εκμεκτζόγλου μιλα για τους στόχους των United Hellenic Women: Η νέα δύναμη της ελληνικής Διασποράς είναι γυναικεία υπόθεση

Η πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε μόλις αυτό το καλοκαίρι στις Βρυξέλλες, το United Hellenic Women (UHW), ήδη συζητείται έντονα στον ελληνικό και κυπριακό κύκλο της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για μια πλατφόρμα γυναικών ελληνικής και κυπριακής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό, καθώς και γυναικών που έχουν κάθε είδους δεσμό με την Ελλάδα.

Στόχος της: να ενώσει, να ενδυναμώσει, να εμπνεύσει και να δημιουργήσει μια κοινότητα αλληλοστήριξης, δικτύωσης και προσωπικής εξέλιξης.

Η UHW λειτουργεί υπό την ομπρέλα του A Discovering Network asbl, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε το 2011 στις Βρυξέλλες με στόχο την προβολή του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου και προϊόντων, του πολιτισμού και τη στήριξη της Ελλάδας κατά την οικονομική κρίση.

Μετά την πρώτη της επιτυχημένη εκδήλωση στις αρχές του φθινοπώρου, η UHW προχωρά τώρα στη δεύτερη δημόσια δράση της: τον Μίνι Μαραθώνιο Ανάγνωσης στο πλαίσιο των 16 Ημερών Ακτιβισμού του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Ζητήσαμε από τη Θίσβη Εκμεκτζόγλου, εμπνεύστρια, leader της United Hellenic Women και πρόεδρο του A Discovering Network asbl, να μας εξηγήσει τη βάση και το όραμα πάνω στα οποία χτίζεται η UHW και μας μίλησε για τη φιλοσοφία και τους τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η νέα αυτή πρωτοβουλία.

Οι τρεις πυλώνες της UHW

1. Καταγραφή, Δικτύωση, Αλληλλεγύη

«Η δικτύωση, οι συναντήσεις και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, αλληλοανάπτυξης και αλληλλεγύης είναι ο πρώτος πυλώνας μας.

Με συναντήσεις, networking drinks και μια ουσιαστική χαρτογράφηση της ελληνικής γυναικείας παρουσίας στις Βρυξέλλες αλλά και με το βλέμμα σε μελλοντική δικτύωση των γυναικών, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών της Διασποράς.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό, σύγχρονο δίκτυο αλληλοϋποστήριξης. Δημιουργούμε ομάδες συνάντησης όπως η Λέσχη Βιβλίου, η ομάδα Τέχνης και Δημιουργίας. Σύντομα θα ανακοινώσουμε και την ομάδα Ευ Ζην.

Είμαστε υπέρ των συνεργασιών με άλλες οργανώσεις και φορείς. Σε αυτό το πλαίσο ευελπιστούμε να εγκαινιάσουμε συνεργασίες με άλλες επαγγελματικές ομάδες γυναικών».

2. Γνώση και Ενημέρωση

«Η ενημέρωση είναι δύναμη. Για αυτό διοργανώνουμε συζητήσεις και πάνελ για θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα και τις προκλήσεις της γυναίκας σήμερα:

Ισότητα

ψηφιακή πολιτική και γυναίκα

υγεία και ευζωία

σύγχρονοι ρόλοι, δικαιώματα και ισότητα

Θέλουμε οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση στη γνώση, να ανοίγουν ορίζοντες και να συζητούν χωρίς φόβο και ταμπού».

3. Ενδυνάμωση των Γυναικών -Αυτογνωσία και Δεξιότητες

«Ο τρίτος πυλώνας είναι ίσως ο πιο απαιτητικός. Και αφορά την Ενδυνάμωση των γυναικών. Θα περιλαμβάνει workshops, masterclasses, εργαλεία που ενισχύουν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση των μελών μας» (δημόσιος λόγος, παρουσίαση βιογραφικών κ.λπ.).

Παράλληλα, τα θεματικά clusters όπως βιβλιοφιλία, τέχνη, ευζωία, διατροφή, κίνηση, χορός βοηθούν διότι «κάθε γυναίκα έχει χώρο να εξελιχθεί».

Οι γυναίκες της Διασποράς

Μιλώντας για τις γυναίκες της Διασποράς, η Θίσβη περιγράφει μια πραγματικότητα που αγγίζει την ίδια και τις άλλες γυναίκες:

«Οι περισσότερες από εμάς βρισκόμαστε καθημερινά σε μια συνθήκη πολλαπλών ρόλων και πολλές ή τις πλείστες φορές μακριά από τους γονείς και τα αδέλφια μας, τον κύκλο δηλαδή υποστήριξης που έχουν οι γυναίκες που ζουν στη χώρα τους», αναφέρει.

Εργαζόμαστε, μεγαλώνουμε οικογένειες, στηρίζουμε κοινότητες, τρέχουμε από υποχρέωση σε υποχρέωση.

Και επειδή οι γυναίκες ακροβατούν ανάμεσα σε πολλούς ρόλους και ευθύνες, αντί να κρατούν λίγο χώρο για τον εαυτό τους, δημιούργησαν αυτή την πρωτοβουλία για να βοηθήσουν και τις υπόλοιπες.

Μια κοινότητα που «κινείται»

Οι δράσεις της UHW έχουν σχεδιαστεί για να αγγίζουν όλες τις πλευρές της ζωής μιας γυναίκας: την ανάγκη για χαλάρωση, για έκφραση, για γνώση, για σχέση, για πολιτισμό.

Εμπειρίες: Βόλτες, εκδρομές, συναντήσεις ανάγνωσης βιβλίων ή podcast. Στιγμές απλές αλλά πολύτιμες -ανάσες μέσα στον πυκνό ρυθμό της καθημερινότητας.

Εργαστήρια: Τέχνη, χειροτεχνία, μαγειρική και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. Διέξοδος έκφρασης για μια γυναίκα που δεν είναι μόνο επαγγελματίας ή μητέρα αλλά και δημιουργός.

Συναντήσεις & Πάνελ: Δράσεις ενδυνάμωσης, ηγεσίας, υγείας και περιβάλλοντος. Χώροι όπου οι γυναίκες μπορούν να μάθουν, να εξελιχθούν και να συζητήσουν.

Κοινωνικές Εκδηλώσεις: Χορός, αποδράσεις, παιχνίδια. Υπενθύμιση ότι η χαρά δεν σταματά όταν οι ρόλοι πολλαπλασιάζονται.

Media Content – POD & Video Cast: Σε ανάπτυξη έως το τέλος του επόμενου έτους. Ένα νέο κανάλι που θα δίνει φωνή στις γυναίκες της Διασποράς παγκοσμίως.

Πολιτιστικές Δράσεις: Μουσεία, εκθέσεις, θέατρο, μουσική, γευσιγνωσίες κρασιού και φαγητού. Γιατί ο πολιτισμός καλλιεργεί, εμπνέει και δίνει ποιότητα ζωής.

Η UHW απλώνει τα φτερά της

Η Θίσβη τονίζει ότι ο στόχος δεν περιορίζεται στις Βρυξέλλες: «Η UHW θέλει να αγγίξει κάθε γωνιά όπου υπάρχει Ελλαδίτισσα ή Κύπρια. Θέλουμε να χτίσουμε ένα διεθνές δίκτυο, μια κοινότητα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Η αλληλεγγύη είναι το κλειδί μας».

Ο Μίνι Μαραθώνιος Ανάγνωσης

Η δεύτερη εκδήλωση της UHW, ο Μίνι Μαραθώνιος Ανάγνωσης, 29 Νοεμβρίου 2025, στις Βρυξέλλες (Rue Joseph II, 176, απέναντι από το κτήριο της Ευρωπαικής Ένωσης, Berlaymont), επικεντρώνεται σε κείμενα κατά το πλείστον Ελληνίδων συγγραφέων που γράφουν για τη βία κατά των γυναικών αλλά και σε ιστορίες ή διηγήματα προσωπικά. «Η βία σπάει όταν μιλάμε», λέει η Θίσβη. «Με αυτό τον μαραθώνιο, συμμετέχουμε ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών 16 Ημερών Ακτιβισμού».

«Η UHW εξελίσσεται οργανικά, δημοκρατικά»

Η συνέντευξη κλείνει με μια φράση που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του εγχειρήματος: «Η UHW εξελίσσεται οργανικά, δημοκρατικά. Αν κάποια γυναίκα έχει μια ιδέα την ακούμε και τη στηρίζουμε. Μαζί με τις δουλειές μας, τα παιδιά μας, τα άγχη και τα όνειρά μας, μπορούμε να χτίσουμε και κάτι για τις άλλες γυναίκες».

Περισσότερα για το United Hellenic Women (club)– UHW στο: https://united-hellenic-women.squarespace.com, Email: unitedhellenicwomenclub@gmail.com, Instagram: unitedhellenicwomen.club, Linkedin: unitedhellenicwomen