Γιατί επιλέγει να λέει ψέματα ο Πρόεδρος;

Βγήκε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μας πει ότι δεν υπέβαλε την παραίτησή του ο Σάββας Αγγελίδης; Απλώς, λέει, συναντήθηκε μαζί του για να συζητήσει, όπως κάνει με όλους τους αξιωματούχους, θέματα που ενδεχομένως να υπάρχουν. Με λίγα λόγια, τον κάλεσε την περασμένη Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, το βράδυ να μεταβεί στο Προεδρικό για θέματα που ενδεχομένως να υπάρχουν; Τελικά τον συνάντησε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, στις 8 το πρωί στο Προεδρικό, έτσι, για θέματα που ενδεχομένως προκύπτουν; Γιατί τον ξανασυνάντησε την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, ξανά στο Προεδρικό; Ποια ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν και δεν θέλησε ο κ. Πρόεδρος να μας αποκαλύψει; Ποια είναι η αλήθεια; Ο Β.Γ.Ε. τού έστειλε ένα μήνυμα ότι το κράτος, του οποίου προεδρεύει ο κ. Χριστοδουλίδης, είναι ανύπαρκτο αλλά αυτός επέλεξε να το κάνει delete!

