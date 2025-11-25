Ο μάστρος του... μαζέματος

Δεν γνωρίζουμε αν ο Αβέρωφ Νεοφύτου «μάζεψε» τα ππούλια στο τέλος της παρτίδας. Όποια κι αν ήταν η κατάληξη, το σίγουρο είναι πως είναι μάστρος στα «μαζέματα» γενικότερα... Σε ανάρτησή του στα social media συνόψισε την ενόχληση Έρχιουρμαν για τις δηλώσεις Χριστοδουλίδη μετά τη μεταξύ τους συνάντηση, παρά τη συμφωνία για εμπάργκο. «Και στο τάβλι χρειάζεται ένας συνδυασμός τόλμης και σύνεσης. Και προπαντός όχι αμετροέπεια και "εξυπνάδες" αλλά σεβασμός στον αντίπαλο και αξιοπρέπεια και στο τάβλι»! Πήρε το μήνυμα ο ΠτΔ;
ΜΙΡ