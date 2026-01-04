Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης, που αγνοούνταν στο Κραν Μοντανά

Ποιος κυβερνά τη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο – Η ισορροπία ισχύος στην ελίτ των στρατιωτικών και των πολιτικών

Οι Ελβετικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα πληροφορίες και για δύο ανήλικες 14 και 15 ετών που διαθέτουν ελληνική καταγωγή (όχι υπηκοότητα) και τα ονόματά τους είναι Αλίσια και Νταϊάνα Γκονσέ.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ταυτοποίηση της σορού της 15χρονης Αλίκης Καλέργη που βρισκόταν στο μπαρ που πήρε φωτιά στο Κραν Μοντανά, οδηγώντας στον θάνατο 40 άτομα και άλλους 119 με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο.

Αυτό προκύπτει όπως μετέδωσε η ΕΡΤ από μία φωτογραφία που ανάρτησε ο πατέρας της κοπέλας.

Η ανάρτηση εικονίζει σε μαύρο φόντο έναν άγγελο με το όνομα «Alice» (Αλίκη).

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο Ελληνίδων 14 και 15 ετών

Νωρίτερα οι Ελβετικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα πληροφορίες και για δύο ανήλικες 14 και 15 ετών που διαθέτουν ελληνική καταγωγή (όχι υπηκοότητα) και τα ονόματά τους είναι Αλίσια και Νταϊάνα Γκονσέ.

Συνολικά οι ταυτοποιήσεις θυμάτων είχαν ανέλθει στις 24.

Όπως μετέδωσε η ραδιοτηλεοπτική συχνότητα της Ελβετίας, RTS, άλλα 16 θύματα της πυρκαγιάς ταυτοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες, φτάνοντας συνολικά στις 24 σορούς από τους 40 νεκρούς που πλέον οι συγγενείς τους έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Δέκα από τα πρόσφατα αναγνωρισμένα θύματα είναι Ελβετοί. Ανάμεσά τους ένα 14χρονο κορίτσι, δύο 15χρονα (σ.σ. πιθανότατα εκεί ανήκουν και τα δύο με ελληνική καταγωγή) και μια 18χρονη γυναίκα, καθώς και δύο 16χρονα αγόρια και ένα 17χρονο αγόρι.

Υπάρχουν επίσης ένας 18χρονος άνδρας, ένας 20χρονος άνδρας και ένας 31χρονος άνδρας. Μεταξύ των πρόσφατα αναγνωρισμένων θυμάτων είναι επίσης τρεις 16χρονοι Ιταλοί, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος.

Το Σάββατο, οι αρχές του Βαλαί είχαν ήδη ανακοινώσει την αναγνώριση οκτώ θυμάτων, όλα Ελβετών: τέσσερις νεαρές γυναίκες ηλικίας 16 έως 24 ετών και τέσσερις άνδρες ηλικίας 16 έως 21 ετών.

Πηγή: cnn.gr

