Τραμπ: Εντολή για δημοσιοποίηση φακέλων περί εξωγήινων και ΑΤΙΑ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά αποδέσμευση κυβερνητικών αρχείων για «άγνωστα εναέρια φαινόμενα», με αιχμές κατά Ομπάμα για δηλώσεις σε πόντκαστ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Πέμπτη ότι πρόκειται να διατάξει υπουργεία κι υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να «εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» φακέλους για τους... εξωγήινους και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ), κάτι που λέει πως θέλει μερίδα των Αμερικανών εδώ και δεκαετίες.

«Λαμβανομένου υπόψη του τρομερού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, θα δώσω διαταγή στον υπουργό Πολέμου (σ.σ. Πιτ Χέγκσεθ) και σε όλα τα άλλα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή, τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα», διαβεβαίωσε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Νωρίτερα, ο ρεπουμπλικάνος κατηγόρησε τον δημοκρατικό προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα πως αποκάλυψε «διαβαθμισμένες πληροφορίες» όταν είπε κατά τη διάρκεια πόντκαστ, μάλλον αστειευόμενος, πως υπάρχουν όντως εξωγήινοι.

«Δεν ξέρω αν (οι εξωγήινοι) είναι αληθινοί ή όχι», πάντως ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος «διέπραξε τεράστιο λάθος», είπε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, που δεν χάνει ευκαιρία να επικρίνει τον προκάτοχό του και πρόσφατα αναπαρήγαγε μέσω Truth Social - προτού αποσύρει - βίντεο που τον εικόνιζε, μαζί με τη σύζυγό του, σαν πιθήκους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Περί το τέλος πόντκαστ που μεταδόθηκε το σαββατοκύριακο, ο Μπαράκ Ομπάμα απάντησε σε ερώτηση για την ύπαρξη εξωγήινων: «Υπάρχουν στ’ αλήθεια, αλλά δεν τους έχω δει».

Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζει, καμιά «υπόγεια εγκατάσταση» χρησιμοποιούμενη για την απόκρυψη της ύπαρξής τους - αναφερόταν στην Area 51, βάση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στην πολιτεία Νεβάδα, αντικείμενο ατελείωτων θεωριών συνωμοσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

