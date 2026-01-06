Σέρρες: Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του μετά από καβγά – Συνελήφθη 16χρονος

Ένας 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός, στο υπόγειο του σπιτιού του στην πόλη των Σερρών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σορό του βρέθηκαν σημάδια ξυλοδαρμού. Ο 17χρονος φέρεται πως ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν άγνωστο για τα μάτια μιας κοπέλας.

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο αν ο ανήλικος αφού δέχθηκε τα άγρια χτυπήματα, πήγε στο υπόγειό του και ξεψύχησε.

Τον βρήκε η αδελφή του, ενώ σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Ένας 16χρονος έχει συλληφθεί για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου και αναζητείται ένας ακόμα φίλος του.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του ανήλικου ενώ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και από φιλικά του πρόσωπα.

Πηγή: tanea.gr