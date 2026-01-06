Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σέρρες: Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του μετά από καβγά – Συνελήφθη 16χρονος

Φέρεται πως λίγο πριν εξαφανιστεί, είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού για τα μάτια μιας κοπέλας

Ένας 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός, στο υπόγειο του σπιτιού του στην πόλη των Σερρών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σορό του βρέθηκαν σημάδια ξυλοδαρμού. Ο 17χρονος φέρεται πως ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν άγνωστο για τα μάτια μιας κοπέλας.

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο αν ο ανήλικος αφού δέχθηκε τα άγρια χτυπήματα, πήγε στο υπόγειό του και ξεψύχησε.

Τον βρήκε η αδελφή του, ενώ σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Ένας 16χρονος έχει συλληφθεί για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου και αναζητείται ένας ακόμα φίλος του.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του ανήλικου ενώ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και από φιλικά του πρόσωπα.

Πηγή: tanea.gr

