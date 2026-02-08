Κατάσκοπος υπέρ Κίνας: Το μυστικό ταξίδι του σμηνάρχου, τα κρυπτονομίσματα και η συνάντηση στην Αθήνα

Τον γρίφο της δράσης του 54χρονου σμηνάρχου που συνελήφθη να κατασκοπεύει υπέρ της Κίνας προσπαθούν να λύσουν οι Αρχές, οι οποίες κινούνται για να ταυτοποιήσουν τον Κινέζο χειριστή του αξιωματικού, ενώ έχουν στο στόχαστρο και άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται σε παρόμοιες υποθέσεις.

Ο αξιωματικός, που παραμένει υπό κράτηση στο Αεροδικείο στον Καρέα πριν παρουσιαστεί την Τρίτη σε στρατιωτικό εισαγγελέα, φέρεται να είχε επαφές με την κινεζική πλευρά από το 2024.

Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Ο ίδιος είναι συνεργάσιμος με τις Αρχές ενώ έχει δώσει περιγραφή του συνδέσμου που σύμφωνα με τον ίδιο είναι 40 με 45 ετών.

Στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο με εφαρμογή κρυπτογράφησης με την οποία έστελνε στην Κίνα τις πληροφορίες που συνέλεγε. Υπάρχουν ακόμη στοιχεία για πληρωμές υπέρ του σμηνάρχου ακόμη και σε κρυπτονομίσματα.

Φαίνεται μάλιστα ότι η προσοχή των Αρχών στρέφεται σε αποστράτους που έχουν επαφές με την Κίνα και τρίτες χώρες στις οποίες πωλούν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Το ταξίδι στην Κίνα και η συνάντηση στην Αθήνα

Ο 54χρονος, όπως ακόμη έγινε γνωστό, είχε ταξιδέψει ιδιωτικά στο Πεκίνο το 2024 για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών, χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του για το ταξίδι στο εξωτερικό όπως οφείλουν να κάνουν οι στρατιωτικοί. Αυτό κίνησε υποψίες και επισημάνθηκε από τις ελληνικές και όχι μόνο υπηρεσίες ως ύποπτος κατασκοπείας, ανέφερε το Σάββατο η ΕΡΤ.

Ο Κινέζος σύνδεσμος του παρουσιάστηκε ως επιχειρηματίας και, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, άρχισε να του ζητάει απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του. Σε μία από τις συναντήσεις στο Πεκίνο, τού έδωσε και το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για την επικοινωνία τους.

Ερευνάται τώρα αν σε εκείνη τη συνάντηση έδωσε στον Κινέζο σύνδεσμο απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

Το ΕΡΤnews αποκάλυψε ότι ο σμήναρχος είχε και άλλη συνάντηση με τον σύνδεσμο από το Πεκίνο. Ο Κινέζος κατάσκοπος παραβρέθηκε το 2025 σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έκανε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα για λίγες ώρες όπου συναντήθηκαν οι δύο άνδρες.

Οι γνώσεις του για τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά και η πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες για τα ελληνικά και ΝΑΤΟϊκά μέσα τον έκαναν ιδανικό «στόχο» για στρατολόγηση. Πάντως φαίνεται ότι δεν διαχειριζόταν άκρως απόρρητα δεδομένα επιπέδου Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα ραντάρ της Αθήνας είναι οι επαφές του 54χρονου σμηνάρχου. Αρμόδιες πηγές θεωρούν μάλλον απίθανο η στρατολόγηση να έγινε μέσω...LinkedIn, όπου ο αξιωματικός διατηρούσε ένα πλήρες προφίλ και εκτιμούν ότι υπάρχει πρόσωπο που λειτούργησε ως ενδιάμεσος. Στο ίδιο πλαίσιο θεωρείται μάλλον απίθανο αυτός να είναι ο χειριστής του κατασκόπου, τον οποίον κατονόμασε στο Αεροδικείο.

Η σύλληψη

Μέσα στη μονάδα του συνελήφθη ο στρατιωτικός που αιφνιδιάστηκε και δεν κατάφερε να κρύψει τα ίχνη του.

Η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ εντόπισε εύκολα το δεύτερο κινητό τηλέφωνο που είχε ο σμήναρχος και δεν έχει δηλώσει, όπως όφειλε. Με αυτό φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και τις έστελνε κρυπτογραφημένες στο Πεκίνο.

Αμέσως εξειδικευμένος αξιωματικός άρχισε την ανάκτηση αρχείων και άλλου υλικού. Η έρευνα έδειξε ότι είχαν γίνει πολλές αποστολές υλικού, αλλά και εμβάσματα σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας εντοπίστηκαν στο κινητό του εμβάσματα μηνιαία και τριμηνιαία από 5 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων. Δεν αποκλείεται να βρεθούν και μεγαλύτερα ποσά όσο προχωράρει η έρευνα.

Ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας είχε αναλάβει ως διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών στο Καβούρι Αττικής τον Ιούλιο του 2025.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε η έρευνα και η παρακολούθησή του από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η CIA διαπίστωσε μετά από πληροφορία που έλαβε ότι το Πεκίνο είχε πρόσβαση σε απόρρητα νατοϊκά αρχεία που σχετίζονταν και με την Ελλάδα.

Αμέσως ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή των ευαίσθητων πληροφοριών, η οποία σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες διερεύνησαν ποιοι έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη απόρρητη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ.

Ο 54χρονος σμήναρχος ήταν μεταξύ των ελάχιστων αξιωματικών στην Ελλάδα που λόγω θέσης είχε πρόσβαση στον απόρρητο νατοϊκό ιστότοπο και μάλιστα φέρεται να εισερχόταν σε αυτόν με ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα (στον συγκεκριμένο ιστότοπο μπορούσε να δει νατοϊκά σχέδια πιθανών στρατιωτικών ασκήσεων, επικοινωνιών στρατηγικών δεδομένων που η Ελλάδα και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μοιράζονται μεταξύ τους και νέα υπό ανάπτυξη στρατιωτική τεχνολογία).

Ο «άνθρωπος-σκιά» και οι απόστρατοι

Παράλληλα, οι Αρχές ασφαλείας και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ έχουν καταλήξει σε έναν «άνθρωπο-σκιά» που φέρεται να κινούσε τα νήματα στην υπόθεση κατασκοπείας.

Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν τώρα είναι αν αυτός ο άνθρωπος στρατολόγησε τον σμήναρχο.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει ακόμη δύο αποστράτους που φέρονται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα και με παρόμοιους «συνδέσμους», όπως με τον 54χρονο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ που προσθέτει ότι ένας από τους δύο έχει σχέση εργασίας με την κινεζική Αεροπορία.

Η ποινή

Διόλου τυχαία δεν ήταν κατά τα φαινόμενα η διάταξη που εισήγαγε στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων ο Νίκος Δένδιας, βάσει της οποίας δύναται κάποιο στέλεχος να χάνει ακόμα και την ελληνική ιθαγένεια, σε περίπτωση που καταδικαστεί αμετάκλητα για σοβαρές πράξεις που διακινδυνεύουν την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα για το εν λόγω ζήτημα είχε γίνει και σχετική συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, με κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν σκεπτικισμό για την ιδιαίτερη σκληρότητα της διάταξης. Τότε, ο κ. Δένδιας είχε καλέσει τα κόμματα σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής, προκειμένου να τα ενημερώσει αναλυτικότερα, αυτό όμως δεν έγινε.

Αυτή η αλληλουχία των γεγονότων ενισχύεται και από μια ακόμα εμπεδωμένη γνώση. Είναι γνωστό ότι αρκετοί αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την αφυπηρέτησή τους, παρέχουν ως ιδιώτες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξένες χώρες π.χ. στη Μέση Ανατολή, στην Αραβία, αλλά και στην Ασία. Αυτό δεν αφ' εαυτού του μεμπτό, μπορεί όμως να έχει ενδιαφέρουσες προεκτάσεις.

Κάτι τέτοιο λοιπόν φαίνεται ότι έκαναν και κάποιοι απόστρατοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στην περίπτωση της Κίνας, η οποία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα δυτικά αεροπορικά συστήματα και τα συνδεδεμένα συστήματα επικοινωνιών. Συνεπώς, η εκπαίδευση από έμπειρους αξιωματικούς είναι κρίσιμη.

Είχε σχετικές επαφές ο εν λόγω σμήναρχος; Είναι κάτι που με τα ως τώρα δεδομένα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ως προς το σκέλος της ανιθαγένειας που μπορεί να επιβληθεί ως ποινή υπό προϋποθέσεις, ανοίγει ένα ιδιαίτερο παράθυρο με δεδομένο ότι η διάταξη είναι η νέα για τα ελληνικά στρατιωτικά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανοίγει ένα δυνητικό παράθυρο για έκδοση ανιθαγενούς σε τρίτο κράτος, εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο, καθώς η Σύμβαση για το Καθεστών των Ανιθαγενών που έχει υπογράψει η Ελλάδα είναι μεν ιδιαίτερα περιοριστική ως προς τα δικαιώματά τους, όμως αφήνει "παράθυρο" έκδοσης, αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας ή δημόσιας τάξης. Σε ένα τέτοιο σενάριο, είναι δεδομένο ότι τρίτα κράτη θα ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα, αν και μπορεί μέχρι τότε ο συλληφθείς να έχει εισφέρει κρίσιμες πληροφορίες στις ελληνικές αρχές που μπορούν να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο της νατοϊκής συμμαχίας.

