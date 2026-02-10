Τελικές προετοιμασίες για τη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Οι προσδοκίες και τα αγκάθια

Με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα την Τετάρτη (11/04), η Αθήνα προτάσσει την «θετική ατζέντα» και κάνει σαφείς τις «κόκκινες γραμμές».

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έχει σκοπό την αξιολόγηση των δύο τελευταίων ετών από τη Διακήρυξη των Αθηνών. Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και των υπουργών των δύο πλευρών, αναμένεται να υπάρξει ένας απολογισμός του δομημένου ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Η εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ξεκαθάρισε ότι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. «Εφόσον βεβαίως αυτό τεθεί, θα συζητηθεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η κα Ζωχιού σχολίασε τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Από αυτές τις αρχές δεν πρόκειται να αποστεί. Σε θέματα εθνικού συμφέροντος καμία συζήτηση».

Η σύνθεση της ελληνικής αποστολής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει πολυμελή κυβερνητική αποστολή στην Άγκυρα. Αναλυτικότερα, οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στην Άγκυρα στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας είναι:

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης,

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης,

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος,

Ο Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας,

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης,

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη,

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης,

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης,

Ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Τι μεταδίδεται από τουρκικά ΜΜΕ

Στις 14:00 τοπική ώρα αναμένεται να αφιχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα. Μια ώρα αργότερα, στις 15:00, θα γίνει δεκτός από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα ακολουθήσουν οι κατ΄ ιδίαν συναντήσεις των αντιπροσωπειών και στις 17:00 αναμένονται οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.

Τουρκικά ΜΜΕ τονίζουν ότι τα 12 μίλια βρίσκονται στο τραπέζι για την αυριανή συνάντηση, αλλά δίνουν έμφαση κυρίως σε σημεία της θετικής ατζέντας, όπως είναι το θέμα για τις βίζες των Τούρκων πολιτών, αλλά στρέφονται κυρίως σε ζητήματα εμπορίου, με στόχο οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας να αγγίξουν τα δέκα δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, θα τεθούν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια της περιοχής, καθώς και θέματα πολιτισμού και τουρισμού, ενώ αναμένεται να υπογραφούν και συμφωνίες.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε πολύ αισιόδοξος για αυτήν τη συνάντηση, τονίζοντας ότι «ο Έλληνας πρωθυπουργός αλλά και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έχουν την ικανότητα και την πρόθεση να πάνε ζητήματα, ιδίως των θαλάσσιων οριοθετήσεων, ένα βήμα παραπέρα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν εσωτερικά προσκόμματα με σαφή αναφορά στον Νίκο Δένδια, ο Φιντάν υποστήριξε ότι «υπάρχει ένα εσωτερικό ακροατήριο που πρέπει να ικανοποιηθεί, αλλά οι πραγματικοί ηγέτες αναλαμβάνουν το πολιτικό τίμημα».

