Ειρήνη Μουρτζούκου: Διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ποινική δίωξη σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση ασκήθηκε από την εισαγγελέα Αμαλιάδας, σχετικά με τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη.

Όπως αναφέρει το anikolouli.gr, η εισαγγελέας μελέτησε διεξοδικά τον φάκελο της υπόθεσης και αξιολόγησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις μαρτυρίες και τις καταθέσεις, καθώς και τα δεδομένα από την άρση τηλεφωνικών κλήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας, η οποία αναμένεται να καλέσει την κατηγορούμενη σε απολογία το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη αποδόθηκε αποκλειστικά στην Ειρήνη Μουρτζούκου. Δεν προέκυψε ποινική εμπλοκή άλλων προσώπων, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της ίδιας να στρέψει τις υποψίες σε τρίτους και κυρίως στη μητέρα του παιδιού, Πόπη Παυλή.

Η κατηγορούμενη φέρεται να επιχείρησε να στοχοποιήσει τη μητέρα, ωστόσο τα στοιχεία της δικογραφίας, οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της, καταρρίπτοντας πλήρως το αφήγημά της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθ’ ομολογία δολοφόνος ακόμη τεσσάρων βρεφών —εκ των οποίων τα δύο δικά της— αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Πηγή: tanea.gr