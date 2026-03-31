Πλήθος κόσμου και επώνυμοι στην κηδεία της Μαρινέλλας - Live εικόνα από το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών

Πλήθος κόσμου συρρέει από τις 8 το πρωί στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, στη Μητρόπολη, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής και να αφήσει ένα λουλούδι στη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις 13:00, ενώ στις 14:00 θα τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθία. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Επικήδειους θα εκφωνήσουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου, ενώ από νωρίς το «παρών» τους στο λαϊκό προσκύνημα έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Μαργαρίτης, η Ζουγανέλη, ο Ζαχαράτος, η Τσανακλίδου και η Κεφαλά.