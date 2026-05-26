Jumbo: Άνοιγμα σε έξι νέες αγορές μέσω Balfin – Παρουσία και στην Ουκρανία

Σε μια από τις σημαντικότερες κινήσεις διεθνούς επέκτασης των τελευταίων ετών προχωρά η Jumbo, η οποία διευρύνει την παρουσία της σε έξι νέες αγορές μέσω συμφωνίας franchise με τον αλβανικό όμιλο Balfin Group. Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη καταστημάτων με το σήμα της Jumbo σε Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν, ενισχύοντας αισθητά τη γεωγραφική εμβέλεια του ελληνικού λιανεμπορικού ομίλου.

Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί σε αγορές των Βαλκανίων. Ο όμιλος Balfin, που διαχειρίζεται ήδη καταστήματα Jumbo σε Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία – Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο, αναλαμβάνει πλέον πιο διευρυμένο ρόλο, επενδύοντας σε αυτόνομη αλυσίδα εφοδιασμού για τις νέες αγορές.

Ο Όμιλος BALFIN θα αναπτύξει το δικό του ολοκληρωμένο δίκτυο logistics και θα αναλάβει ανεξάρτητα τη συνολική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις νέες αγορές, από την προμήθεια προϊόντων στην Κίνα έως την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή στην περιοχή του Καυκάσου, στην Ουκρανία, στο Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν.

Σε αντίθεση με το υφιστάμενο μοντέλο, όπου η εφοδιαστική υποστήριξη περνά κυρίως μέσω Ελλάδας, η νέα δομή προβλέπει πλήρως ανεξάρτητη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας – από την προμήθεια προϊόντων έως τη μεταφορά και διανομή στις αγορές του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας και της Ουκρανίας.

Η επέκταση εντάσσεται στη στρατηγική της Jumbo για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της μέσω συνεργασιών franchise, περιορίζοντας ταυτόχρονα τον επιχειρηματικό κίνδυνο από την άμεση είσοδο σε αγορές με αυξημένες γεωπολιτικές και λειτουργικές προκλήσεις. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Απόστολος Βακάκης, έχει επισημάνει ότι η ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές δεν θα προχωρούσε χωρίς έναν ισχυρό τοπικό εταίρο με επενδυτική δυνατότητα και γνώση της αγοράς.

Σήμερα, η Jumbo διαθέτει 89 φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ μέσω συνεργασιών franchise διατηρεί παρουσία σε επτά ακόμη χώρες. Με τη νέα συμφωνία, ο όμιλος επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ως ισχυρού περιφερειακού παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.