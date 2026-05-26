Συνάντηση ΟΕΒ - Βρετανού Ύπατου Αρμοστή: Στο τραπέζι συζητήσεων ο τουρισμός

O πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Γιώργος Παντελίδης, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, Michael Tatham CMG, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ Μιχάλη Αντωνίου, καθώς και της Έλενας Ορφανίδου, Διευθύντριας Εμπορίου της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ, κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών, στην ενίσχυση των επενδύσεων και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα του τουρισμού, όπου υπογραμμίστηκε η σημασία της βρετανικής αγοράς για την κυπριακή οικονομία, καθώς και η ανάγκη διατήρησης της θετικής δυναμικής που καταγράφεται στις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ύπατος Αρμοστής επανέλαβε ότι, παρά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η Κύπρος παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς ή σύσταση αποφυγής ταξιδιών. Όπως ανέφερε, η αξιολόγηση των βρετανικών αρχών επιβεβαιώνει ότι οι Βρετανοί πολίτες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κύπρο με εμπιστοσύνη, γεγονός που καταδεικνύει ότι η χώρα μας παραμένει ένας ασφαλής και αξιόπιστος τουριστικός προορισμός.

Παράλληλα, σημειώθηκε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Hermes Airports καταγράφονται καθημερινά περίπου 30 εισερχόμενες πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο με πληρότητες πέραν του 90%, στοιχείο που αντανακλά τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη της βρετανικής αγοράς προς την Κύπρο.

«Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος», σημειώνεται.