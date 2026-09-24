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Τραμπ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Σι

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι βασικό θέμα στη σημερινή συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι επιθυμεί να διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει «σημαντικό θέμα συζήτησης» στη σημερινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού Προέδρου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «μια μεγάλη μέρα» και ανέφερε ότι η «σούπερ νοημοσύνη» θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Πρόκειται για τον όρο που προτιμά να χρησιμοποιεί για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παράλληλα, τόνισε ότι επιθυμεί «να αφήσει τα πράγματα ακριβώς όπως είναι», προσθέτοντας πως αυτή είναι και η θέση της Κίνας.

Αναφερόμενος στις δικλίδες ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ρόλος αυτός ανήκει στο αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο αποκάλεσε «τη δικλείδα ασφαλείας μας».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη δικλίδες ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιρειών AI. Με τη θέση αυτή επιχείρησε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να υποβαθμίσει τις ανησυχίες ηγετικών στελεχών του κλάδου για την καταχρηστική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στους ανθρώπους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ #ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

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