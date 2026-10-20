Ιστορική αποστολή της Ιαπωνίας στον Άρη: Εκτοξεύθηκε πύραυλος για να φέρει στη Γη δείγματα από τον Φόβο (βίντεο)

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (20/10), στις 04:41 τοπική ώρα, από το Διαστημικό Κέντρο Τανεγκασίμα της Ιαπωνίας, με πύραυλο H3 της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA).

Ο πύραυλος μετέφερε το διαστημικό σκάφος Martian Moons eXploration (MMX), το οποίο σχεδιάστηκε για να εξερευνήσει τους δύο φυσικούς δορυφόρους του Άρη, τον Φόβο και τον Δείμο.

JUST IN - Japan launches rocket for potential world first Mars moon mission https://t.co/rrr3OacBCl — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 19, 2026

Η αποστολή φιλοδοξεί να επιτύχει κάτι που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα: την επιστροφή στη Γη δειγμάτων από έναν δορυφόρο άλλου πλανήτη.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η μελέτη των δειγμάτων θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την προέλευση των δύο δορυφόρων, αλλά και τις διαδικασίες που διαμόρφωσαν το Ηλιακό Σύστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εάν ο Φόβος και ο Δείμος σχηματίστηκαν από υλικά που εκτοξεύθηκαν στο Διάστημα έπειτα από κάποια μεγάλη σύγκρουση στον Άρη ή εάν πρόκειται για αστεροειδείς που εγκλωβίστηκαν από τη βαρυτική έλξη του πλανήτη.

Παράλληλα, η ανάλυση του υλικού ενδέχεται να προσφέρει νέα δεδομένα για τη μεταφορά νερού και οργανικών ενώσεων κατά τα πρώτα στάδια σχηματισμού του Ηλιακού Συστήματος, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των συνθηκών που επέτρεψαν την εμφάνιση της ζωής στη Γη.

Η αποστολή MMX αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας, καθώς συνδυάζει την εξερεύνηση του Άρη με την ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία συλλογής και επιστροφής εξωγήινων δειγμάτων.

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα προσφέρει στους επιστήμονες πολύτιμο υλικό για εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με την ίδια ακρίβεια από τα όργανα ενός διαστημικού σκάφους.

Η Ιαπωνία επιδιώκει έτσι να ενισχύσει τη θέση της στην εξερεύνηση του Διαστήματος, ανοίγοντας παράλληλα νέους δρόμους για τη μελέτη του Κόκκινου Πλανήτη και των δορυφόρων του.