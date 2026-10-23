Φρενίτιδα στην Κύπρο με το iPhone Duo: Περιορισμένα αποθέματα και λίστες αναμονής – Μέχρι ένα ανά πελάτη σε ορισμένα καταστήματα

Το iPhone Duo παρουσιάστηκε επίσημα στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν στις 16 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον επίσημο διανομέα προϊόντων Apple στην Κύπρο, η διάθεσή του στην κυπριακή αγορά αρχίζει σήμερα, στις 8:00 το πρωί.

Πρόκειται για την πρώτη είσοδο της Apple στην αγορά των αναδιπλούμενων smartphones, όπου ήδη δραστηριοποιούνται κατασκευαστές όπως η Samsung, η Huawei και η Honor. Σε αντίθεση με τα συμβατικά iPhone, το νέο μοντέλο ανοίγει σαν βιβλίο, μετατρέποντας το κινητό σε συσκευή με μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής.

Δύο οθόνες και νέες δυνατότητες

Το iPhone Duo διαθέτει εξωτερική οθόνη OLED 5,4 ιντσών, η οποία επιτρέπει τη χρήση του ως συμβατικού κινητού όταν είναι κλειστό. Όταν ανοίξει, αποκαλύπτεται εσωτερική αναδιπλούμενη οθόνη 7,6 ιντσών, η μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σε iPhone.

Η μεγαλύτερη οθόνη επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την ταυτόχρονη χρήση εφαρμογών, την προβολή βίντεο και την εργασία σε δύο παράθυρα. Το λειτουργικό iOS 27 έχει προσαρμοστεί στη νέα μορφή της συσκευής, ώστε το περιεχόμενο να μεταφέρεται και να προσαρμόζεται ανάλογα με το αν το κινητό είναι ανοιχτό ή κλειστό.

Στο εσωτερικό βρίσκεται ο επεξεργαστής A20 Pro, ενώ η συσκευή διαθέτει σύστημα δύο καμερών 48 megapixel, διπλή αρχιτεκτονική μπαταρίας και πλαίσιο από τιτάνιο. Το πάχος της όταν είναι ανοιχτή περιορίζεται στα 5,2 χιλιοστά, ενώ το βάρος της ανέρχεται στα 254 γραμμάρια.

Πόσο κοστίζει στην Κύπρο

Οι τιμές που αναγράφονται στην κυπριακή αγορά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αποθηκευτικό χώρο:

256GB: €2.349

€2.349 512GB: €2.599

€2.599 1TB: €3.099

€3.099 2TB: €3.849

Το νέο μοντέλο διατίθεται σε δύο χρώματα, Star White και Night Sky, ενώ έχει ήδη καταχωριστεί στους καταλόγους κυπριακών καταστημάτων τεχνολογίας και παρόχων κινητής τηλεφωνίας.

Η διαθεσιμότητα στην Κύπρο

Περιορισμένη εμφανίζεται η διαθεσιμότητα του νέου iPhone Duo στην κυπριακή αγορά κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Από έρευνα που διενεργήσαμε στις ιστοσελίδες μεγάλων καταστημάτων τεχνολογίας, διαπιστώσαμε ότι αρκετές εκδόσεις της συσκευής εμφανίζονται ήδη εκτός αποθέματος (sold out), ενώ σε άλλες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη διαθεσιμότητα. Παράλληλα, σε ορισμένα καταστήματα τίθεται περιορισμός αγοράς μίας συσκευής ανά πελάτη.

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone βρίσκεται ήδη προς επίδειξη σε καταστήματα τεχνολογίας στην Κύπρο, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να το δουν από κοντά. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν προσφέρεται για άμεση αγορά, καθώς προτεραιότητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των πελατών που έχουν προχωρήσει σε προπαραγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφαλίσαμε, σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, οι νέοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν σε σειρά προτεραιότητας, με εκτιμώμενη παραλαβή εντός Νοεμβρίου.

Πάντως, η διαθεσιμότητα και οι χρόνοι παράδοσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το κατάστημα και την έκδοση της συσκευής, ενώ παραμένει άγνωστο κατά πόσον οι ελλείψεις συνδέονται με αυξημένη ζήτηση ή με περιορισμένες αρχικές παραλαβές, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των συσκευών που διατέθηκαν στην κυπριακή αγορά.

Με την κυκλοφορία του iPhone Duo, η Apple επιχειρεί να διεκδικήσει μερίδιο σε μια κατηγορία κινητών τηλεφώνων που μέχρι σήμερα είχαν αναπτύξει κυρίως οι ανταγωνιστές της. Το κατά πόσον η υψηλή τιμή θα αποτελέσει εμπόδιο στην ευρύτερη υιοθέτησή του παραμένει ανοικτό.

Μεγάλη ζήτηση και πολύμηνη αναμονή παγκοσμίως

Ανάλογη εικόνα περιορισμένης διαθεσιμότητας καταγράφεται και διεθνώς, καθώς το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone φαίνεται να συγκεντρώνει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το Reuters, μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη των προπαραγγελιών, στις 16 Οκτωβρίου, οι εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης μετατέθηκαν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2027, δηλαδή περίπου τρεις μήνες αργότερα.

Στις ΗΠΑ, όλες οι εκδόσεις της συσκευής εμφάνιζαν καθυστερήσεις, ενώ η Apple επιβεβαίωσε ότι μόνο περιορισμένος αριθμός τεμαχίων θα διατεθεί για απευθείας αγορά από τα φυσικά καταστήματα κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας. Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται ιδιαίτερα στην Κίνα, ενώ ουρές σχηματίστηκαν και έξω από καταστήματα στην Αυστραλία. Παρά την υψηλή ζήτηση, παραμένει αδιευκρίνιστο σε ποιο βαθμό οι καθυστερήσεις οφείλονται στον αριθμό των παραγγελιών ή στην περιορισμένη αρχική παραγωγή.