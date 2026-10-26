Από εφαρμογές AI μέχρι κοινωνικές επιχειρήσεις - Τι προτείνουν οι 24 φιναλίστ του CyEC 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, η φετινή ανταπόκριση επιβεβαιώνει τη συνεχή ανάπτυξη του θεσμού και την αναγνώρισή του ως σημείου συνάντησης για επιχειρηματικές ιδέες, καινοτομία και νέες ομάδες από την Κύπρο.

Σε κάθε μία από τις δύο διαδρομές έχουν επιλεγεί 12 ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την τεχνολογία, τη βιώσιμη κινητικότητα και την αγροτεχνολογία έως την ευεξία, τον πολιτισμό και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας (C4E) του Πανεπιστημίου Κύπρου, με μεγάλο χορηγό το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Τα βραβεία της φετινής διοργάνωσης έχουν συνολική αξία άνω των 50.000 ευρώ και περιλαμβάνουν χρηματικά έπαθλα, εγγυημένη συμμετοχή στη δεύτερη φάση του 17ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας για τις δύο πρώτες ομάδες του Launchpad, καθώς και μια πλήρως καλυμμένη εβδομαδιαία εμπειρία στη New York Tech Week για δύο μέλη της νικήτριας ομάδας του Accelerator.

Η τελευταία, σε συνεργασία με το Columbia University, περιλαμβάνει πρόγραμμα καινοτομίας και ευκαιρίες δικτύωσης στη Νέα Υόρκη.

Τη διοργάνωση στηρίζουν επίσης η Digital Tree Publishers ως χορηγός επικοινωνίας, το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας και το Columbia University ως χορηγοί βραβείων, καθώς και το Panis.News ως χορηγός του Βραβείου Επιλογής Κοινού.

Οι 12 ομάδες του Accelerator

Στη διαδρομή Accelerator συμμετέχουν 12 ομάδες που αναπτύσσουν λύσεις για επιχειρήσεις, πόλεις, μεταφορές, παραγωγή, τεχνολογία και ευεξία.

Πρόκειται για τις Velograph, με πλατφόρμα ανάλυσης αστικής κινητικότητας, Vercite, με πλατφόρμα μέτρησης της ορατότητας εμπορικών σημάτων σε αναζητήσεις τεχνητής νοημοσύνης, Travio, με εφαρμογή δημιουργίας εξατομικευμένων ταξιδιωτικών προγραμμάτων, και FORSETIX, με πλατφόρμα διαχείρισης λειτουργιών για παραγωγούς ζύμωσης.

Στους φιναλίστ περιλαμβάνονται επίσης οι NEWSkills, με πλατφόρμα απασχόλησης για νευροδιαφορετικούς υποψηφίους, SeaQuant, με σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων, Volta Studio, με διαδικτυακή πλατφόρμα παραγωγής ταινιών με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, και The Belong Hub by RFI, με πρόταση δημιουργίας φυσικού και ψηφιακού κόμβου στη Λεμεσό.

Τη δωδεκάδα συμπληρώνουν οι ParkGate, με εφαρμογή εντοπισμού διαθέσιμων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στην Κύπρο, TerraLumina, με προϊόν αγροτεχνολογίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών, TriStats, με πλατφόρμα ανάλυσης αθλητικής απόδοσης για τριαθλητές, και Zopanta, με εφαρμογή και συνδεδεμένη συσκευή που στοχεύουν στον περιορισμό της αδιάκοπης κύλισης περιεχομένου στις οθόνες.

Οι 12 ομάδες του Launchpad

Στη διαδρομή Launchpad έχουν επιλεγεί 12 ομάδες με επιχειρηματικές ιδέες στους τομείς της γεωργίας, της ευεξίας, των υπηρεσιών, του πολιτισμού και της κοινωνικής καινοτομίας.

Πρόκειται για τις LIVIA, με πλατφόρμα παρακολούθησης καλλιεργειών μέσω δορυφορικών δεδομένων, drones και τεχνητής νοημοσύνης, BidSwapX, με ψηφιακή αγορά ανταλλαγών και δημοπρασιών, Hobbies+, με εφαρμογή που συνδέει ανθρώπους μέσα από κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, και getfit meals, που συνδυάζει εξατομικευμένα διατροφικά πλάνα με φρεσκομαγειρεμένα γεύματα.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης οι Z.S. SkyCare Ltd, με υπηρεσίες καθαρισμού και επιθεώρησης υποδομών μέσω drones, NoveltySports, με πλατφόρμα διαχείρισης αθλητικών ακαδημιών, wayfitco., με ψηφιακή πλατφόρμα κρατήσεων σε χώρους άσκησης, και Terra Art Limited, με φυτικές σχεδιαστικές παρεμβάσεις για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Τη δωδεκάδα συμπληρώνουν οι PetLet, με πλατφόρμα εύρεσης και κράτησης φροντιστών κατοικιδίων, Book My Culture, με ψηφιακή αγορά που στοχεύει στη διατήρηση του τοπικού πολιτισμού μέσα από τα ταξίδια, Nepheli, με πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση υποδομών cloud, και True Heart Cafe Voice for Autism, κοινωνική επιχείρηση στην Κύπρο που απασχολεί 18 άτομα με αυτισμό, εκ των οποίων πέντε είναι μέτοχοι της επιχείρησης.