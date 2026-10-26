Τη «έντονη λύπη» της για την κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης του 2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον πρέσβη της στον ΟΗΕ, Σταύρο Λαμπρινίδη.
ΕΕ: Το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων κρατών
Ο πρέσβης της ΕΕ στον ΟΗΕ, Σταύρος Λαμπρινίδης, εξέφρασε τη λύπη της Ένωσης για την κύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.
Ο κ. Λαμπρινίδης έκανε τη δήλωση μετά την εκφώνηση κοινής δήλωσης Ελλάδας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μπαχρέιν, Κύπρου και Αιγύπτου από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
Επανέλαβε ότι η θέση της ΕΕ είναι «σταθερή και σαφής», σημειώνοντας ότι, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2025, το μνημόνιο «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας».
Ο πρέσβης επανέλαβε επίσης τη θέση της Ένωσης ότι το μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο και «δεν μπορεί να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη».
Τόνισε ότι η ΕΕ «έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο» και ζήτησε να γίνονται σεβαστά τα κυριαρχικά δικαιώματα, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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