Μιχάλης Βορκάς: Επανεξελέγη στην προεδρία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΔΣ, γραμματέας εξελέγη ο Νικόλας Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας, και ταμίας ο Χρίστος Καράς, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου. Μέλη του συμβουλίου είναι επίσης ο Νικόλας Κουρσάρης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, η Λουΐζα Πρωτοπαπά, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, ο Δημήτρης Καλλένος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας, και ο Ιάσωνας Τηλεμάχου, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου.

Μέλη του ΠΔΣ είναι ακόμη οι Στέφανος Σκορδής, Αυγερινός Χαρτσιώτης, Μιχάλης Φιλίππου, Ορέστης Νικήτας, Αλέξανδρος Τσιρίδης, Χριστάκης Μούσκος, Παναγιώτης Χατζηχριστοφής, Μαρία Κουσταή και Ιωάννης Παπαζαχαρία.

Κατά τη συνεδρία πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική συζήτηση για την προετοιμασία της διαδικασίας συγκρότησης των επιτροπών και των υπόλοιπων σωμάτων του ΠΔΣ, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συλλόγου και την προώθηση των επιμέρους δράσεών του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το νέο συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του έχοντας πλήρη επίγνωση της θεσμικής αποστολής του Συλλόγου και της ευθύνης που συνεπάγεται η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος.

Κεντρική επιδίωξή του είναι η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του ΠΔΣ και η ενεργός συμμετοχή του στη διαμόρφωση λύσεων για ζητήματα που επηρεάζουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, τη λειτουργία των δικαστηρίων και την ευρύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο της νέας θητείας, το συμβούλιο προτίθεται να αναπτύξει ουσιαστικές πρωτοβουλίες και να ενισχύσει τον θεσμικό διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, επιδιώκοντας την αντιμετώπιση χρόνιων και αναδυόμενων προκλήσεων στον χώρο της δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν καθημερινά τους δικηγόρους και στην προώθηση προτάσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης.

«Η επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει τη συμβολή και τη συμμετοχή του συνόλου των μελών του ΠΔΣ, καθώς και τη διαρκή προσπάθεια για την ενίσχυση της ποιότητας της δικηγορικής λειτουργίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς της δικαιοσύνης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ