Η Microsoft προσφέρει εθελούσια έξοδο σε περίπου 60.000 εργαζομένους σε τέσσερις χώρες

Η προσφορά αφορά μόνο ορισμένα τμήματα της εταιρείας. Πρόκειται για «έναν άλλον τρόπο προσαρμογής του εργατικού δυναμικού τους στις εξελισσόμενες ανάγκες», έγραψε σε μήνυμά της προς τους εργαζομένους η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Έιμι Κόλμαν, χωρίς να αναφερθεί ρητά στη στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη που επηρεάζει τις επενδύσεις του ομίλου.

Η εταιρεία, με έδρα το Ρέντμοντ της πολιτείας Ουάσινγκτον, απασχολούσε 223.000 εργαζομένους στα τέλη Ιουνίου. Τον Απρίλιο είχε προτείνει το πρώτο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης σε περίπου 8.750 εργαζομένους στις ΗΠΑ.

Η νέα προσφορά απευθύνεται σε εργαζομένους έως και τη βαθμίδα του αντιπροέδρου, με εξαίρεση, μεταξύ άλλων, ορισμένους υπαλλήλους στα κέντρα δεδομένων, στις πωλήσεις και στο μάρκετινγκ.

Όσοι αποχωρήσουν θα λάβουν αποζημιώσεις με όρους αντίστοιχους με εκείνους μιας συμβατικής απόλυσης. Η Microsoft διευκρίνισε στο AFP ότι αναμένει πολύ μικρότερη συμμετοχή σε σχέση με το πρόγραμμα του Απριλίου.

Το πρώτο πρόγραμμα απευθυνόταν αποκλειστικά σε εργαζομένους των οποίων η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας στην εταιρεία ανέρχονταν συνολικά σε τουλάχιστον 70 έτη. Περίπου το ένα τρίτο όσων πληρούσαν τις προϋποθέσεις αποδέχθηκε την προσφορά, είχε ανακοινώσει ο όμιλος τον Ιούλιο, προσθέτοντας ότι «οι θέσεις αυτές δεν αντικαθίστανται από την Τεχνητή Νοημοσύνη». Η Microsoft είχε ανακοινώσει επιβάρυνση 900 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδεόταν με το πρόγραμμα.

Παράλληλα, στις αρχές Ιουλίου η εταιρεία κατήργησε περίπου 4.800 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. Η εξέλιξη ακολούθησε την κατάργηση περισσότερων από 15.000 θέσεων το 2025.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 5.000 μέσα σε ένα έτος έως τις 30 Ιουνίου, για πρώτη φορά από το 2016. Την ίδια περίοδο, η εταιρεία διέθεσε 41 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις μόνο κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, κυρίως σε κέντρα δεδομένων και στα απαραίτητα μικροκυκλώματα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Microsoft πρόκειται να ανακοινώσει την Τετάρτη τα οικονομικά αποτελέσματά της για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Για την περίοδο αυτή, προέβλεπε επενδύσεις που θα ξεπερνούσαν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ