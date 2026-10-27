Τέλος το ChatGPT και το Claude στη Σουηδία: Γιατί η κυβέρνηση απαγορεύει τη χρήση τους

Η απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και αφορά την πρόσβαση στις διαδικτυακές εκδόσεις των δύο υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης από τους υπολογιστές των εργαζομένων στα κυβερνητικά γραφεία και τα υπουργεία της χώρας.

Σύμφωνα με το Euronews, το μέτρο δεν αποτελεί γενική απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης στη Σουηδία, αλλά περιορισμό στη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών εντός της κυβερνητικής διοίκησης.

Τι προκάλεσε την απόφαση

Αφετηρία των περιορισμών αποτέλεσε έλεγχος που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος στη Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι αξιοποιούσαν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η αξιολόγηση εντόπισε περιπτώσεις προβληματικής χρήσης των συγκεκριμένων εργαλείων, εγείροντας ερωτήματα για την προστασία πληροφοριών που δεν προορίζονται για δημόσια κοινοποίηση.

Η βασική ανησυχία των σουηδικών αρχών αφορά το ενδεχόμενο εργαζόμενοι να καταχωρίζουν ευαίσθητα υπηρεσιακά δεδομένα σε εξωτερικές πλατφόρμες, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες συμβατικές εγγυήσεις για την επεξεργασία και την αποθήκευσή τους.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι πληροφορίες θα μπορούσαν να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να διατηρηθούν με τρόπους που δεν ελέγχονται επαρκώς από τις κρατικές υπηρεσίες.

Ο διευθυντής Ψηφιοποίησης των κυβερνητικών γραφείων της Σουηδίας, Μίκαελ Βέτερκραντς, προειδοποίησε ότι η αξιοποίηση μη εγκεκριμένων εφαρμογών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών.

Πρόκειται για την πρακτική που διεθνώς είναι γνωστή ως «shadow IT», δηλαδή τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών από εργαζομένους χωρίς προηγούμενη έγκριση ή εποπτεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφορικής.

Το Microsoft Copilot παίρνει τη θέση τους

Παρά τους περιορισμούς, η σουηδική κυβέρνηση δεν προτίθεται να στερήσει από τους εργαζομένους της τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, προωθεί τη χρήση του Microsoft Copilot, το οποίο έχει προηγουμένως υποβληθεί σε ελέγχους ασφαλείας και καλύπτεται από σχετική συμφωνία με το σουηδικό κράτος.

Με τον τρόπο αυτό, οι κυβερνητικές υπηρεσίες επιδιώκουν να διατηρήσουν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή εργασία, περιορίζοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους που προκύπτουν από τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Πάντως, τα ChatGPT και Claude δεν εξαφανίζονται εντελώς από τον κυβερνητικό μηχανισμό. Περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων θα μπορεί να συνεχίσει να αξιοποιεί τα συγκεκριμένα μοντέλα μέσα από ειδική, ελεγχόμενη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης.

Περιορισμοί και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες

Η απόφαση δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση.

Όπως μεταδίδει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Sveriges Radio, ανάλογοι περιορισμοί έχουν επιβληθεί στη σουηδική Φορολογική Υπηρεσία, καθώς και στην Εθνική Υπηρεσία Φροντίδας Ιδρυματοποιημένων Ατόμων.

Την ίδια ώρα, η αρμόδια Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης εξετάζει κατά πόσον θα ακολουθήσει αντίστοιχη πολιτική.

Στον κατάλογο των μη εγκεκριμένων εργαλείων βρίσκεται ήδη το κινεζικό DeepSeek, για το οποίο έχουν επίσης διατυπωθεί επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων.