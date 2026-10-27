Μπιλ Γκέιτς: Έρχονται 20 χρόνια ανατροπών στην αγορά εργασίας – Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν με εξαφάνιση

Ο συνιδρυτής της Microsoft εκτιμά ότι η ανάπτυξη της AI θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μια εποχή πρωτοφανούς αφθονίας αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, μέχρι να φτάσει η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο, θα προηγηθεί μια ιδιαίτερα δύσκολη μεταβατική περίοδος, κατά την οποία ορισμένα επαγγέλματα ενδέχεται να εξαφανιστούν και οι οικονομικές ανισότητες να ενταθούν.

Μιλώντας στο podcast «Decoder», ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνέπειες που θα έχει η τεχνολογική επανάσταση στην απασχόληση, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν όλους τους εργαζομένους με τον ίδιο τρόπο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα επόμενα 20 χρόνια ενδέχεται να αποτελέσουν μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, με την τεχνολογική πρόοδο να δημιουργεί τόσο κερδισμένους όσο και χαμένους.

Ποιες δουλειές βρίσκονται στο στόχαστρο της AI

Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρεί ο Γκέιτς τα επαγγέλματα που βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες εργασίες γραφείου και στην επεξεργασία πληροφοριών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι τηλεπωλήσεις, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών και ορισμένες λογιστικές εργασίες, καθώς τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να μπορούν να διεκπεραιώνουν αντίστοιχες διαδικασίες με μικρότερο κόστος, μεγαλύτερη ταχύτητα και υψηλότερη ακρίβεια.

Οι αλλαγές, πάντως, δεν θα περιοριστούν στα γραφεία. Ο Γκέιτς θεωρεί ότι η εξέλιξη της ρομποτικής θα επιτρέψει σταδιακά την αυτοματοποίηση ακόμη και εργασιών που σήμερα απαιτούν ανθρώπινη φυσική παρουσία.

Στο μέλλον, ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν κατασκευαστικές εργασίες, να συμμετέχουν στην παραγωγή τροφίμων και ακόμη να πραγματοποιούν χειρουργικές επεμβάσεις.

Κατά την εκτίμησή του, εφόσον η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνεχιστεί χωρίς σημαντικούς περιορισμούς, η ανθρώπινη εργασία ενδέχεται να πάψει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή των περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών.

Το μεγάλο ερώτημα: Τι θα κάνουν οι άνθρωποι χωρίς δουλειά;

Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις, ο Γκέιτς θέτει και ένα βαθύτερο κοινωνικό ζήτημα: τον ρόλο της εργασίας στην ανθρώπινη ζωή.

Όπως εξήγησε, η επαγγελματική απασχόληση δεν εξασφαλίζει μόνο εισόδημα, αλλά προσφέρει επίσης καθημερινή οργάνωση, κοινωνικές σχέσεις, δημιουργικότητα και αίσθηση προσωπικού σκοπού.

Η προοπτική μιας κοινωνίας όπου οι μηχανές θα μπορούν να εκτελούν σχεδόν τα πάντα δημιουργεί, επομένως, ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα αξιοποιούν τον χρόνο τους και θα διατηρούν την αίσθηση ότι προσφέρουν.

Ο ίδιος εκτιμά ότι δραστηριότητες όπως η τέχνη, ο αθλητισμός, η μαγειρική και η ανατροφή των παιδιών θα μπορούσαν να παραμείνουν συνειδητά στα χέρια των ανθρώπων, ακόμη και εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτήσει τη δυνατότητα να τις εκτελεί αποτελεσματικότερα.

Λιγότερες ώρες εργασίας και πρόωρη συνταξιοδότηση

Μπροστά στις επερχόμενες αλλαγές, ο Γκέιτς θεωρεί ότι θα χρειαστεί να εξεταστούν νέοι τρόποι οργάνωσης της απασχόλησης.

Μεταξύ των πιθανών επιλογών ανέφερε τον περιορισμό των ωρών εργασίας και την πρόωρη συνταξιοδότηση, μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προσαρμογή των κοινωνιών στις νέες τεχνολογικές συνθήκες.

Παράλληλα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ορισμένες κοινότητες να επιλέξουν συνειδητά να περιορίσουν τη χρήση της AI, προκειμένου να διατηρήσουν παραδοσιακούς τρόπους ζωής, ανθρώπινες σχέσεις και δραστηριότητες.

Για να περιγράψει αυτή την επιλογή, αναφέρθηκε στους Amish, τις κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι γνωστές για την επιλεκτική υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών.

Το βασικό δίλημμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, δεν είναι μόνο πόσο παραγωγικές θα γίνουν οι μηχανές, αλλά πώς θα κατανεμηθούν τα οφέλη της τεχνολογικής ανάπτυξης και ποια θέση θα εξακολουθήσει να έχει ο άνθρωπος στη νέα οικονομία.