ΕΕ: Περισσότερη ζήτηση για σπάνιες γαίες με την εξάπλωση ηλεκτρικών οχημάτων και ΑΠΕ

Οι μόνιμοι μαγνήτες αποτελούν βασικά εξαρτήματα των ηλεκτροκινητήρων, καθώς δημιουργούν μαγνητικό πεδίο χωρίς συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι μαγνήτες σπάνιων γαιών έχουν υψηλή μαγνητική απόδοση σε μικρό μέγεθος και είναι κατάλληλοι για εφαρμογές όπου η αποδοτικότητα και η ισχύς είναι καθοριστικές, όπως οι κινητήρες κίνησης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Ευρώπη εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από προμηθευτές εκτός ΕΕ. Το 2025, μία μόνο χώρα εκτός της Ένωσης κάλυπτε το 95% της εξόρυξης σπάνιων γαιών στην ΕΕ, το σύνολο της επεξεργασίας και ανακύκλωσής τους, καθώς και το 90% της προμήθειας μόνιμων μαγνητών.

Η εξάρτηση αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει ουσιαστικό κίνδυνο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τις αλυσίδες αξίας σπάνιων γαιών και μαγνητών και να διασφαλίσει την πρόσβαση στα υλικά που χρειάζονται για την πράσινη μετάβαση.

Έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και διαχειρίζεται το HaDEA, στο πλαίσιο του Cluster 4 του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», καλύπτουν διαφορετικά στάδια της αλυσίδας αξίας των μαγνητών και των σπάνιων γαιών. Οι εργασίες τους περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων μαγνητικών υλικών, τη βελτίωση του σχεδιασμού των μαγνητών, την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού και την ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών από ηλεκτρικά οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Τα έργα

Το BEETHOVEN αναπτύσσει καινοτόμα και βιώσιμα προηγμένα μαγνητικά υλικά, με στόχο να μειώσει ή να υποκαταστήσει τη χρήση στοιχείων σπάνιων γαιών σε εφαρμογές ενέργειας και μεταφορών. Αναπτύσσει και κλιμακώνει την παραγωγή νέων υλικών και θα επιδείξει τη χρήση τους σε εφαρμογές όπως εξαρτήματα αυτοκινήτων και ηλεκτροκινητήρες οχημάτων.

Το MagNEO αναπτύσσει μόνιμους μαγνήτες χωρίς στοιχεία σπάνιων γαιών για αναδυόμενες εφαρμογές στους τομείς της ενέργειας και της κινητικότητας. Συνδυάζει καινοτόμα μαγνητικά υλικά με προηγμένες μεθόδους κατασκευής και ανακύκλωσης, με στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών μαγνητών.

Το REESilience εργάζεται για τη δημιουργία ανθεκτικότερων και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού σπάνιων γαιών για την ηλεκτροκίνηση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους στρατηγικούς τομείς.

Το MAGELLAN αναπτύσσει βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική αλυσίδα αξίας για μόνιμους μαγνήτες σπάνιων γαιών, οι οποίοι προορίζονται για κινητήρες κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων μαζικής παραγωγής. Το έργο βελτιώνει τις διαδικασίες ανακύκλωσης και κατασκευής, αναπτύσσει νέα σχέδια κινητήρων που διευκολύνουν την αποσυναρμολόγηση και βελτιστοποιεί την ανάκτηση και ανακύκλωση των μαγνητών όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ