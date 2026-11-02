Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι το προηγούμενο 48ωρο εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones εναντίον δύο αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία.
Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία
Νωρίτερα, ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των φιλοϊρανών Χούθι ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Ριάντ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον στρατιωτικό εκπρόσωπο Γιαχία Σαρία, οι Χούθι εξαπέλυσαν δύο επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του αεροδρομίου του Νταμάμ. Επιπλέον, έπληξαν ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στην Τζιζάν (στο νοτιοδυτικό άκρο του βασιλείου), ενώ στο στόχαστρο βρέθηκε κι ένα μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της ίδιας περιοχής.
Νωρίτερα, ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των φιλοϊρανών Χούθι ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Ριάντ.
Οι Χούθι, που έχουν τον έλεγχο της πρωτεύουσας Σανάα και μεγάλου μέρους της Υεμένης για πάνω από μια δεκαετία, εξαπέλυσαν τον Σεπτέμβριο αιφνιδιαστική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Υεμένης, εδραιώνοντας περαιτέρω τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.
Έκτοτε, η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, βομβαρδίζει τακτικά θέσεις των Χούθι, οι οποίοι από την πλευρά τους πληθαίνουν τις επιθέσεις τους στο σαουδαραβικό έδαφος.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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